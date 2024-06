Steve Kerr : « La Lituanie est brillante et elle méritait de gagner »

Après avoir galéré à se défaire du Monténégro, les Etats-Unis sont donc tombés dimanche après-midi face à la Lituanie (110-104). Auteur d’une entame catastrophique, Team USA nous a joué un énième remake du lièvre et de la tortue, et les 19 points de retard après douze minutes étaient un trop lourd handicap.

« Ils nous ont simplement collé une droite. Ils ont mis tous leurs tirs. Je crois qu’ils ont mis leurs neuf premiers tirs à 3-points » a réagi Steve Kerr en conférence de presse à propos de ce premier quart-temps. « C’était de l’exécution, et je ne pense pas que nous n’étions pas prêts. Mais ils ont simplement joué un premier quart-temps parfait et nous avons pris conscience à quel point nous devions jouer dur pour atteindre notre objectif. »

Pour le coach des Warriors, « c’était un super match de basket », et il a apprécié la réaction de ses joueurs : « J’adoré la manière avec laquelle les gars se sont battus, ils se sont battus comme des dingues, et ils ont réussi une très belle série. »

« J’espère qu’on aura retenu la leçon, et qu’on fera mieux »

Mais les Etats-Unis partaient trop de loin, et en fin de match, il a manqué un ou deux tirs à 3-points pour faire douter les Lituaniens. Tout « hold up » aurait été injuste selon Steve Kerr. La Lituanie était la meilleure équipe sur le terrain.

« La Lituanie est une brillante équipe de basket. Ils bougent, ils shootent, et ils sont vraiment bien coachés » poursuit Steve Kerr. « On a de la chance que cette défaite n’ait pas d’incidence sur notre objectif, qui est de remporter l’or. Mais c’était un très bon match pour nous car c’est dans un environnement FIBA. Il y a de très bonnes équipes qui s’appuient sur la continuité, et qui ont conscience de ce qu’ils font. La Lituanie a été brillante, et elle méritait de gagner. »

Maintenant place à l’Italie, mardi, et les Américains savent que tout retard à l’allumage se paiera très cher. « Je déteste perdre, mais pour nous améliorer, on avait besoin de répondre comme on l’a fait » conclut le coach américain. « Lors du prochain match, on devra débuter la rencontre comme on a débuté la 2e mi-temps. J’espère qu’on aura retenu la leçon, et qu’on fera mieux. »