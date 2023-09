Team USA galère pour repousser le Monténégro

Une fois de plus, Team USA débute lentement, face à un Monténégro qui cherche à marquer près du cercle et à jouer sur demi-terrain (7-2). Nikola Vucevic domine de loin et sous le cercle, tandis que Kendrick Perry prend les intervalles (11-4). Anthony Edwards muet, ce sont Jalen Brunson et Josh Hart qui remettent les Etats-Unis dans le match (12-12). Mais le Monténégro, par son collectif, signe un 6-0 pour créer un nouvel écart.

Une constante : les coéquipiers de Vucevic ne cherchent pas le tir à 3-points. A l’inverse des Etats-Unis, qui reviennent au score avec de l’adresse extérieure (18-17), et qui passent devant grâce à Tyrese Haliburton (19-18).

Le Monténégro mène à la mi-temps

Dès l’entame du 2e quart-temps, Vladimir Mihailovic stoppe l’hémorragie à 3-points (21-19). L’énergie de Bobby Portis booste les Etats-Unis, que ce soit au rebond et par ses courses, et le match devient plus débridé. Ce qui profite aux Américains avec Haliburton qui distribue le caviar (31-25).

Etonnement, Nikola Vucevic reste sur le banc. Idem Perry. Mais ça marche puisque leurs coéquipiers recollent au score (31-31) avec une défense de zone qui oblige les Américains à shooter de loin, mais aussi à beaucoup dribbler. Résultat : sur un gros passage de Marko Simonovic, les Monténégrins passent devant avant la mi-temps (39-38).

Edwards se réveille mais le duo Vucevic-Simonovic continue son chantier (44-41). Pour reprendre les commandes, Team USA s’en remet à des exploits individuels avec Edwards qui attaque le cercle et Mikal Bridges qui plante de loin (48-46). Le match devient plus âpre, et Perry maintient le Monténégro au contact avec un gros 3-points (52-51).

À chaque fois qu’on pense que les Américains peuvent créer un écart, Vucevic est là pour entretenir le suspense (56-54). Steve Kerr relance Tyrese Haliburton, et comme en 1ère mi-temps, le meneur des Pacers change le visage des Américains (61-55).

Le duo Haliburton-Edwards fait la différence

Vucevic et Perry sur le banc, le Monténégro craque, et les Américains prennent trois possessions d’avance (64-57). C’est la première fois du match. Mais comme en 3e quart-temps, Team USA n’arrive pas à enchaîner, et Ivanovic ramène encore les Monténégrins au contact (64-62).

Moment choisi par Edwards (17 pts en 2e mi-temps) pour planter un 3-points important, puis voler un ballon à Vucevic sous le cercle (71-64). Les Monténégrins gâchent trop de munitions (22 balles perdues), et les Américains, sans être géniaux, prennent 10 points d’avance (79-69).

A l’arrivée, Team USA s’impose de 12 points (85-73). Un écart en trompe-l’oeil tant les coéquipiers de Vucevic leur ont posé des problèmes. Prochain adversaire pour les Etats-Unis : la Lituanie, et ce sera dimanche.