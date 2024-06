Jordan Clarkson en redemande !

Comme son coéquipier Lauri Markkanen, Jordan Clarkson en a terminé de sa Coupe du monde, et pour sa première véritable grande compétition avec les Philippines, l’arrière du Jazz n’a pas réussi l’exploit d’amener son équipe en quarts-de-finale. Les Philippines sont à leur place, et samedi, face à la Chine, il a pris feu dans le 3e quart-temps en plantant 24 de ses 34 points, dont 15 en deux minutes…

« Le panier m’a semblé énorme à ce moment-là du match », a réagi Jordan Clarkson à propos de sa performance. « Nous avions un bon rythme. Dans le troisième quart-temps, mes coéquipiers m’ont trouvé. Nous avons commencé à avoir de bons écrans et de bons tirs. J’ai été capable de réussir des tirs. Et puis il y avait l’énergie du public. Quand on commence à l’entendre et que c’est aussi bruyant, c’était difficile de me calmer à ce moment-là. Je suis resté chaud. Le public était tout simplement incroyable. Les fans étaient extraordinaires. Il y avait tellement d’énergie que nous voulions simplement gagner. »

Comme ses coéquipiers, Jordan Clarkson a donc terminé sur une bonne note avec une victoire de 22 points face à la Chine (98-76), et le 2e meilleur marqueur de la Coupe du monde se projette déjà vers la suite, avec une Coupe du monde 2027 qui aura lieu au Qatar. C’est loin, et il aura 35 ans, mais Jordan Clarkson s’y voit déjà.

« 35 ans, ce n’est pas si vieux… 30 ans aujourd’hui, c’est comme 20 ans auparavant, non ? » s’amuse-t-il. « Je me sens encore jeune. Je suis encore capable d’être compétitif. Je ne crois vraiment pas que c’était ma dernière performance sous ce maillot. J’ai encore le temps et je peux encore jouer. J’espère, quand le moment viendra, que je serai capable de remettre ce maillot et de représenter ce pays. »