Vainqueur du Japon, l’Australie décroche son ticket pour la 2e phase

Battue par l’Allemagne, l’Australie était dos au mur avant d’affronter le Japon, porté par le public d’Okinawa. Mais les coéquipiers de Josh Giddey n’ont pas flanché, et ils s’imposent 109-89 pour valider leur billet pour la deuxième phase. Ils rejoignent l’Allemagne, invaincue dans cette première phase, et les deux formations croiseront le fer avec les deux meilleures formations du groupe de la Slovénie.

Mardi, Josh Giddey a encore été le plus en vue avec 28 points, 5 rebonds et 11 passes, et il a reçu le soutien d’un Xavier Cooks déchaîné : 24 points et 16 rebonds, dont 10 offensifs. L’intérieur des Wizards égale le record de la Coupe du monde ! A leurs côtés, Josh Green inscrit 15 points, tandis que Patty Mills ajoute 11 points et 9 passes. Le nouveau meneur des Hawks prolonge sa série de matches à 10 points et plus en Coupe du monde : 16 de suite. Seuls Pau Gasol et Dirk Nowitzki ont fait mieux dans l’histoire du Mondial.

Côté Japonais, le naturalisé Joshua Hawkinson confirme son gros carton réalisé face à la Finlande avec 33 points à 13 sur 16 aux tirs.