Patty Mills en quête de rythme

Leader offensif de l’Australie depuis plusieurs campagnes, Patty Mills semblait en retrait lors de la préparation de cette Coupe du monde. Sur les quatre premiers matchs (la boxscore du dernier, contre la Géorgie, n’étant pas disponible), il n’a ainsi shooté qu’à un vilain 6/34 derrière la ligne à 3-points par exemple…

Et dans la victoire face aux Bleus (78-74), s’il a réussi un panier décisif, il a fini le match à 3/16 au tir.

« La répétition » répond-il à ESPN sur la façon dont il va retrouver la mire. « Comme pour tout. C’est un peu différent avec Jock (Landale) qui est sur la touche. Nous jouons de façon confiante, c’est rapide et athlétique. Les gars qu’on a dans le vestiaire, qui rentrent sur le terrain, ils sont là pour avoir un impact. Il s’agit de progresser au fil des rencontres. Tout ce qu’il faut, c’est répéter les choses et trouver ce qui fonctionne au fil du chemin. »

Pour Patty Mills, leader offensif de l’Australie à la Coupe du monde 2019 et aux Jeux olympiques 2021, cette adaptation est aussi liée à la présence de Josh Giddey, qui a beaucoup le ballon en main dans l’attaque des Boomers.

« Ce que j’ai déjà dit sur le fait d’être un professionnel et d’être capable de s’ajuster et de s’adapter à la volée, c’est réel. Il est particulièrement important de pouvoir le faire lors d’une Coupe du monde, dans un tournoi majeur comme celui-ci. Sentir le jeu, comprendre le jeu FIBA, le chrono et le score, tout cela, c’est juste une question de répétitions et de sensations, et il s’agit de faire ce que l’on a toujours fait depuis si longtemps. »

Pour Patty Mills, qui a enfin goûté au bronze à Tokyo après avoir accumulé les médailles en chocolat, il est en tout cas hors de question de se rater. Surtout qu’à 35 ans, c’est sans doute sa dernière Coupe du monde avec les Boomers.

Patty Mills Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 POR 10 4 41.7 50.0 57.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.0 0.4 0.0 2.6 2010-11 POR 64 12 41.2 35.3 76.6 0.3 0.5 0.8 1.7 1.0 0.4 1.0 0.0 5.5 2011-12 SAN 16 16 48.5 42.9 100.0 0.3 1.5 1.8 2.4 0.9 0.6 1.6 0.1 10.3 2012-13 SAN 58 11 46.9 40.0 84.2 0.2 0.7 0.9 1.1 1.0 0.5 0.7 0.1 5.1 2013-14 SAN 81 19 46.4 42.5 89.0 0.4 1.7 2.1 1.8 1.4 0.8 0.8 0.1 10.2 2014-15 SAN 51 16 38.1 34.1 82.5 0.4 1.1 1.5 1.7 1.1 0.6 0.7 0.0 6.9 2015-16 SAN 81 21 42.5 38.4 81.0 0.3 1.6 2.0 2.8 1.3 0.7 0.9 0.1 8.5 2016-17 SAN 80 22 44.0 41.4 82.5 0.3 1.5 1.8 3.5 1.4 0.8 1.3 0.0 9.5 2017-18 SAN 82 26 41.1 37.2 89.0 0.3 1.6 1.9 2.8 1.6 0.7 1.3 0.1 10.0 2018-19 SAN 82 23 42.5 39.4 85.4 0.3 1.9 2.2 3.0 1.6 0.6 1.1 0.1 9.9 2019-20 SAN 66 23 43.1 38.2 86.6 0.3 1.3 1.6 1.8 1.6 0.8 0.8 0.1 11.6 2020-21 SAN 68 25 41.2 37.5 91.0 0.3 1.4 1.7 2.4 1.2 0.6 1.0 0.0 10.8 2021-22 BRK 81 29 40.8 40.0 81.4 0.2 1.7 1.9 2.3 1.4 0.6 0.9 0.2 11.4 2022-23 BRK 40 14 41.1 36.6 83.3 0.2 0.9 1.1 1.4 0.8 0.4 0.8 0.1 6.2 Total 860 20 42.6 38.9 85.4 0.3 1.4 1.7 2.3 1.3 0.6 1.0 0.1 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.