DeMarcus Cousins : « Je ne vois pas en quoi l’arrivée de Chris Paul améliore les Warriors »

L’arrivée de Chris Paul aux Warriors est l’une des plus commentées de l’intersaison. Que ce soit à Golden State ou ailleurs, chacun a son avis sur ce mariage inattendu. Même DeMarcus Cousins, écarté des parquets depuis la saison 2021/2022.

Le pivot, qui a évolué une saison en Californie et dont le comportement dans un vestiaire fait peur semble-t-il, est plus que sceptique face à ce transfert.

« Pour dire la vérité : je ne le comprends pas », assure-t-il à SiriusXM. « Peut-être est-ce une histoire de contrat, pour avoir plus de masse salariale la saison d’après. Mais si on parle de basket, de systèmes, je ne vois pas en quoi cela améliore Golden State. Il n’est plus tout jeune et les Warriors se sont séparés d’un jeune pour un vétéran. Je ne retire rien à Chris Paul, je parle simplement de cette étape dans sa carrière. »

Même s’il maintient son avis et ses doutes, l’ancien All-Star n’insulte pas l’avenir pour autant.

« Je peux me tromper. Il peut retrouver une seconde jeunesse cet été et remporter le trophée de MVP ou de sixième homme de l’année. Qui sait ? Mais quand je le regarde à ce moment de sa carrière et de son apport dans cette équipe, je ne vois pas la plus-value pour les Warriors. »

DeMarcus Cousins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 SAC 81 29 43.0 16.7 68.7 2.7 6.0 8.6 2.5 4.1 1.1 3.3 0.8 14.1 2011-12 SAC 64 31 44.8 14.3 70.2 4.1 6.8 11.0 1.6 4.0 1.5 2.7 1.2 18.1 2012-13 SAC 75 31 46.5 18.2 73.8 3.0 7.0 10.0 2.7 3.6 1.4 3.0 0.7 17.1 2013-14 SAC 71 32 49.6 0.0 72.6 3.1 8.6 11.7 2.9 3.8 1.5 3.5 1.3 22.7 2014-15 SAC 59 34 46.7 25.0 78.2 3.1 9.5 12.7 3.6 4.1 1.5 4.3 1.8 24.1 2015-16 SAC 65 35 45.1 33.3 71.8 2.4 9.1 11.5 3.3 3.6 1.6 3.8 1.4 26.9 2016-17 * All Teams 72 34 45.2 36.1 77.2 2.1 8.9 11.0 4.6 3.9 1.4 3.7 1.3 27.0 2016-17 * SAC 55 34 45.2 35.6 77.0 2.1 8.5 10.6 4.8 3.7 1.4 3.8 1.4 27.8 2016-17 * NOP 17 34 45.2 37.5 77.7 2.2 10.2 12.4 3.9 4.4 1.5 3.7 1.1 24.4 2017-18 NOP 48 36 47.0 35.4 74.6 2.2 10.7 12.9 5.4 3.8 1.7 5.0 1.6 25.2 2018-19 GOS 30 26 48.0 27.4 73.6 1.4 6.8 8.2 3.6 3.6 1.3 2.4 1.5 16.3 2020-21 * All Teams 41 17 42.6 34.8 72.8 1.3 5.1 6.4 1.9 2.6 0.8 1.6 0.6 8.9 2020-21 * HOU 25 20 37.6 33.6 74.6 1.2 6.4 7.6 2.4 3.0 0.8 1.6 0.7 9.6 2020-21 * LAC 16 13 53.7 42.1 68.2 1.4 3.1 4.5 1.0 2.1 0.8 1.6 0.4 7.8 2021-22 * All Teams 48 15 46.0 30.3 76.0 1.5 4.1 5.6 1.5 2.9 0.7 1.8 0.4 9.0 2021-22 * DEN 31 14 45.6 32.4 73.6 1.6 3.9 5.6 1.7 3.0 0.6 2.2 0.4 8.9 2021-22 * MIL 17 17 46.6 27.1 81.6 1.4 4.4 5.8 1.1 2.7 0.9 0.9 0.5 9.1 Total 654 30 46.0 33.1 73.7 2.6 7.6 10.2 3.0 3.7 1.3 3.3 1.1 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.