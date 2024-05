Rendez-vous le 3 août pour la Trae 3 !

Adidas et Trae Young ont décidé d’innover pour la création de cette Trae Young III en repartant d’une feuille blanche. Le résultat a déjà été dévoilé ces derniers mois et la paire a officiellement été annoncée pour le 3 août prochain au prix de 140 dollars.

Les publications de la marque aux trois bandes ont ainsi dévoilé une multitude de nouveaux coloris en plus de ceux déjà connus, en noir et orange-rouge, ainsi qu’en orange vif et noir. On distingue des coloris en blanc et noir, blanc nacré, bleu ciel ou encor bleu, vert et or, avec toujours ces motifs pixelisés sur la tige.

« Je suis incroyablement fier de lancer ma troisième chaussure signature avec adidas, et elle revêt une signification particulière pour moi. En entrant dans ce nouveau chapitre de ma vie, en devenant père, j’ai l’impression de débuter une nouvelle ère, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme. Cette chaussure représente non seulement mon évolution sur le terrain, mais aussi l’héritage que j’espère laisser derrière moi », a déclaré le joueur via un communiqué d’adidas.

(Via SneakerNews)

