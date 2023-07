Un feu d’artifice de couleurs sur la prochaine Jordan Why Not .6

Sixième chaussure signature de Russell Westbrook, la Jordan Why Not .6 s’apprête à illuminer l’été de ce coloris pour le moins original.

Le bleu clair domine sur la semelle et une bonne partie de l’empeigne, mais le reste ne manque pas de couleurs, entre du rose et du rouge superposés sur la partie avant, un zip vert avec des contours en bleu et violet, ou encore une tirette en vert fluo sur une base en noir et violet. Les logos « Jumpman » ressortent en violet et rouge, le « RW » en bleu clair.

Sa sortie en Europe ne devrait plus tarder et pourrait même devancer les Etats-Unis. Son prix reste à 140 dollars.

(Via SneakerNews)

