Trayce Jackson-Davis en prend pour quatre ans avec les Warriors

Tout est bien qui finit bien pour Trayce Jackson-Davis. Très déçu d’avoir glissé jusqu’à l’avant-dernière place le soir de la Draft, le pivot de 23 ans se retrouve finalement dans une situation plutôt confortable, chez les Warriors.

En effet, ESPN annonce que l’ancien pivot d’Indiana (17.9 points et 9.1 rebonds en quatre saisons) a signé un contrat de quatre saisons avec les champions 2022, avec deux premières saisons garanties. Un beau lot de consolation après une chute vertigineuse à la Draft, et « TJD » peut certainement remercier son agent James Dunleavy, qui n’est autre que… le frère de Mike Dunleavy, le nouveau patron sportif à Golden State.

Pas qu’un pistonné

Pour autant, il serait injuste de considérer Trayce Jackson-Davis seulement comme un pistonné. Sur le plan sportif, il incarne en effet un renfort intéressant dans cette équipe des Warriors très petite (Kevin Looney, à 2m06, est le joueur le plus grand de l’effectif), avec son sens très développé du rebond et sa maitrise du « pick-and-roll ». Sans toucher beaucoup le cuir, l’ancien Hoosier devrait ainsi pouvoir se rendre utile.

« Je pense que c’est une bonne situation pour moi, sans doute la meilleure dans laquelle je pouvais me retrouver », déclarait-il d’ailleurs juste après la Draft. « Je peux épauler des shooteurs comme Stephen Curry et Klay Thompson, et avec un meneur comme Chris Paul, je n’aurais qu’à m’ouvrir vers le cercle et être servi. »