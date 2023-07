Brandon Miller encore en difficulté face aux Warriors

La deuxième sortie sous les couleurs des Hornets de Brandon Miller, deuxième choix de la dernière Draft, était attendue après une première en demi-teinte dans la défaite face aux Spurs deux jours plus tôt (18 points).

L’ailier de Charlotte n’a pas fait mieux cette nuit face aux Warriors, commettant quatre fautes dès les neuf premières minutes de la rencontre pour terminer la première mi-temps avec un zéro pointé (à 0/1 au tir) et seulement quelques belles passes à se mettre sous la dent.

Comme face à San Antonio, Brandon Miller est monté en régime dans le dernier acte. Rien d’affolant toutefois puisqu’il aura juste inscrit un 2+1 et un 3-points ouvert qui n’auront pas pesé dans la nouvelle large défaite des siens (6 points, 4 rebonds, 7 passes décisives, 4 ballons perdus).

Au rayon déception côté Charlotte, on peut noter également le match raté de James Bouknight à 6 points à 3/11 au tir (0/6 à 3-points), 6 rebonds, 2 interceptions et 3 ballons perdus.

Porté par le quatuor Quinones-Davis-Santos-Podziemski, Golden State a pour sa part su être constant tout au long de la rencontre, avec un 17-2 au passage après le repos pour prendre le large et s’assurer un deuxième succès en deux matchs (98-83). Rendez-vous pour tout le monde à Las Vegas à partir de vendredi, et Brandon Miller va défier Victor Wembanyama, dans un match qui se disputera à guichets fermés ! Ce sera à partir de 3h00 du matin, en direct sur BeIN Sports et le League Pass.