Victor Wembanyama : un premier match à guichets fermés !

On n’a sans doute pas connu tel engouement, même en Summer League, depuis les débuts de Zion Williamson à Las Vegas en juillet 2019. Dans la nuit de vendredi à samedi (03h00), Victor Wembanyama jouera son premier match en ligue d’été avec les Spurs, face aux Hornets de son dauphin Brandon Miller. Et les 19 500 places du Thomas & Mack Center, situé non loin du « downtown » de « Sin City », seront toutes occupées, selon Marc Stein.

Un nouveau signe d’un engouement gigantesque pour le prodige français de San Antonio, qui sera évidemment au centre de toutes les attentions, même un banal vendredi de juillet. Une « étape » de plus de la « Wembamania »…

Mais malgré une attention médiatique et populaire qui n’est de toute évidence pas redescendue depuis la Draft, il ne faudra pas placer trop d’attentes autour de ce premier match de « Wemby ». Car les Spurs se montreront sans doute prudents avec leur nouveau joyau, dont le temps de jeu devrait être limité, dans un match sans enjeu sportif concret.

Après une folle période pré-Draft puis post-Draft, Victor Wembanyama veut se concentrer à nouveau pleinement sur le basket. Mais la Summer League n’est qu’un amuse-bouche, avant les choses sérieuses à la rentrée…