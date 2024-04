Victor Wembanyama peut enfin se concentrer sur la Summer League

Les événements continuent de s’enchaîner à un rythme soutenu pour Victor Wembanyama. Après sa saison pleine en Betclic Elite qui s’est terminée en finale des playoffs, son arrivée aux Etats-Unis, la Draft et la « Wembamania » qui s’en est suivie depuis, le nouveau pivot des Spurs va désormais devoir se concentrer sur la Summer League qui va arriver très vite, alors qu’il pourrait participer à son premier match sous ses nouvelles couleurs dans moins d’une semaine, vendredi prochain face aux Hornets de Brandon Miller.

Un genre de retour aux sources qui n’est pas pour lui déplaire après avoir dû assumer beaucoup de sollicitations médiatiques ces derniers temps. « Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j’ai passé plus de temps avec les médias que sur le terrain, je ne vais pas mentir. Mais je suis heureux que les choses se soient un peu calmées. Malheureusement, j’avais beaucoup à faire en dehors du terrain, mais je suis heureux que ce soit terminé et que je puisse me concentrer à 100 % sur le basket », a-t-il confié.

Wembanyama reste à San Antonio pour s’entraîner

L’entraînement a donc repris ses droits pour Wemby, ses nouveaux coéquipiers et le staff des Spurs qui fait le maximum pour que l’équipe et son joyau principal soient prêts le Jour J. Comme prévu, il n’accompagnera pas ses coéquipiers à Sacramento, mais il les retrouvera le 6 juillet à Las Vegas, veille du premier match face aux Hornets.

« Il est clair qu’il a eu beaucoup de choses à faire ces deux dernières semaines, de la finale en France et tout le reste ensuite. Le plan, c’est qu’il ne vienne pas avec nous à Sacramento, mais qu’il soit prêt pour Vegas. Lorsque nous partirons pour Sacramento, il restera ici pour s’entraîner », a confirmé l’assistant Matt Nielsen, promu entraîneur principal de l’équipe de Summer League de San Antonio, et qui a donc le privilège de pouvoir bosser en premier avec Victor Wembanyama. « C’est un joueur de basket fantastique. Il peut faire beaucoup de choses. Il est très polyvalent. Je pense que c’est la partie la plus excitante. Il a beaucoup à apprendre sur le basket de la NBA, sur la façon de faire des Spurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour lui, et c’est enthousiasmant de le voir sur le terrain ».

Déjà sous les yeux de Gregg Popovich

Pour l’heure, il n’est encore question que d’entraînement, d’intégration auprès de ses nouveaux coéquipiers et du staff, ainsi que de repères à assimiler. Les premières notions sur les premiers entraînements de groupe ont concerné les phases défensives face au pick-and-roll. Pour le reste, il règne encore beaucoup d’inconnues, notamment au sujet de son temps de jeu en Summer League.

« Je ne sais pas encore comment ça va se passer, combien de minutes je vais jouer à Las Vegas. Mais je sais que j’aurai un rôle important, que ce sera intense. J’ai hâte de porter le maillot des Spurs pour la première fois », a-t-il ajouté. « On m’a dit à l’avance qu’il y avait une bonne dynamique au sein de l’équipe, sur le terrain et en dehors, et j’ai déjà commencé à la ressentir. Cela me conforte dans l’idée qu’il s’agit d’un bon environnement ».

Victor Wembanyama a également eu un mot sur ses premiers échanges avec Gregg Popovich, celui qui a fait la légende des Spurs depuis près de 30 ans et qui est également présent pour assister aux premiers pas du Français et l’accompagner sur ses premiers entraînements. Pour l’instant, il ne s’est pas encore attiré les foudres de son futur coach.

« Il communique beaucoup avec moi et il ne veut pas que je fasse des erreurs. Il est très présent et c’est très confortable. Je pensais que j’aurais entendus ses hurlements un peu plus tôt, mais ce n’est pas encore le cas. Je suis prêt pour ça », a-t-il conclu.