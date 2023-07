Utah : trois ans de plus pour Jordan Clarkson ?

Le Jazz fait déjà partie des grands gagnants de l’intersaison. Non content d’avoir récupéré John Collins, sans perdre grand chose, Utah a aussi conservé Talen Horton-Tucker et Jordan Clarkson, puisque les deux ont décidé d’activer leur « player option » pour aller au bout de leur contrat. La franchise va pouvoir s’appuyer quasiment sur le même groupe que la saison passée, et cette continuité pourrait se poursuivre sur plusieurs saisons encore.

Le Deseret News, qui confirme les informations de Marc Stein, rapporte ainsi que les dirigeants discutent déjà de la prolongation de contrat de Jordan Clarkson. Au sortir de sa meilleure saison en carrière, l’ancien meilleur sixième homme de la saison serait sur le point de s’engager pour trois ans de plus. Vu l’état du marché et les salaires actuels, il peut espérer un contrat d’environ 75 millions sur trois ans.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 1.0 2.3 3.2 3.5 1.9 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.6 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.7 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.2 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.9 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.1 0.2 20.8 Total 661 28 44.0 33.8 82.6 0.9 2.5 3.4 2.7 1.7 0.8 1.8 0.2 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.