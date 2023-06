La Draft 2023 aura lieu la nuit prochaine au Barclays Center. Voici donc notre troisième et dernière « Mock Draft », après la première, qui tient ainsi compte des dernières tendances, des dernières rumeurs mais également des besoins des équipes.

Un exercice qui est avant tout l’occasion de présenter les forces et les faiblesses des principaux prospects, avec évidemment un immense favori pour être sélectionné en numéro 1 : Victor Wembanyama. Derrière le Français, c’est beaucoup plus indécis et pour l’instant, ni les Hornets, ni les Blazers n’ont laissé filtré leurs choix. Peut-être même que cette Draft sera marquée par des échanges importants…

#1 SAN ANTONIO SPURS

Le choix : Victor Wembanyama

À moins d’un renversement de situation venu de nulle part, il n’y aura pas de suspense au moment où Adam Silver annoncera la décision de San Antonio : Victor Wembanyama sera le futur visage des Spurs.

Considéré comme un « talent générationnel », peut-être le plus transcendant depuis LeBron James il y a vingt ans, l’intérieur français de 19 ans est déjà une star avant même d’avoir posé le pied en NBA, du moins en ce qui concerne la « hype » et les attentes démesurées qui l’entourent. La bonne nouvelle, c’est qu’en débarquant dans un environnement aussi stable et serein que celui des Spurs, il se retrouverait dans le contexte idéal pour développer au mieux son immense potentiel : un coach mythique dans une équipe jeune qui n’a pas la pression du résultat, et qui mise avant tout sur le développement en interne. Le mariage parfait, en somme.

Sur le plan sportif, « Wemby » serait un renfort de rêve pour San Antonio. Aussi bien en attaque, avec son « skillset » hypnotisant pour épauler une attaque en perdition cette saison (110.2 points marqués sur 100 possessions, 29e), qu’en défense (120 points encaissés sur 100 possessions, 30e), avec son profil de tour de contrôle capable de « switcher » sur plus ou moins n’importe qui au large.

Un potentiel « franchise player » autour duquel bâtir l’avenir, en résumé, capable de changer la trajectoire d’une franchise pour la dizaine de saisons à venir.

À lire : Draft 2023 | Présentation de Victor Wembanyama

Les alternatives : Aucune !

Inutile de spéculer sur un plan B ou un échange. San Antonio prendra Wembanyama.

#2 CHARLOTTE HORNETS

Le choix : Brandon Miller

Pour Basket USA, l’option évidente ici est Scoot Henderson, et c’était d’ailleurs notre choix dans nos deux premières Mock Draft. Mais en Caroline du Nord, Michael Jordan ne semble pas l’entendre de cette oreille et c’est Brandon Miller qui semble plus que jamais tenir la corde, à quelques heures de la Draft.

C’est en tout cas ce que rapportait ESPN ce mercredi, expliquant que la « course » au 2e choix était concrètement terminée et que Brandon Miller était désormais la priorité de la direction des Hornets…

Une étonnante décision de drafter au « fit » et non pas au talent dès le 2e choix, donc, mais qui va au moins offrir au club de Charlotte un ailier à haut potentiel pour continuer de construire son avenir. Avec sa qualité de tir extérieur, l’ancien « freshman » est effectivement un bon ajout aux côtés de LaMelo Ball et son « playmaking ». Même si Scoot Henderson aurait sans doute aussi très bien cohabité avec le plus jeune de la fratrie Ball…

À lire : Draft 2023 | Présentation de Brandon Miller

Les alternatives : Scoot Henderson

L’autre piste possible pour les Hornets est évidemment de sélectionner Scoot Henderson, et c’est d’ailleurs selon nous le choix le plus évident et cohérent en tous points de vue… Mais Michael Jordan semble avoir un avis différent.

#3 PORTLAND TRAIL BLAZERS

Le choix : Scoot Henderson

Du pain béni pour les Blazers : Scoot Henderson pourrait donc être disponible à la 3e place ! Talent énorme, le meneur de la Team Ignite ne devrait pas être transféré, puisque les dernières informations en provenance de l’Oregon assurent que la direction du club s’est finalement décidée à conserver ce 3e choix.

Scoot Henderson devrait donc démarrer sa carrière en NBA aux côtés de Damian Lillard, avant sous doute de prendre la relève plus tard. En tout cas, avec Shaedon Sharpe l’an passé et donc sûrement Scoot Henderson cette année, les Blazers sont en passe de réaliser un enchainement de sélections à la Draft excitant, qui leur offre une très bonne base pour envisager l’après-Lillard…

À lire : Draft 2023 | Présentation de Scoot Henderson

Les alternatives : Amen Thompson

On doute que les Blazers réfléchissent à une autre option, si Scoot Henderson est disponible, mais par acquis de conscience admettons que si. Dans ce cas, Amen Thompson est aussi une piste évidente, avec son potentiel énorme en défense et au « playmaking ».

#4 HOUSTON ROCKETS

Le choix : Amen Thompson

« Combo-guard » axé sur le « playmaking », Amen Thompson serait une solution logique pour apporter, à terme, un peu de stabilité sur le « backcourt » des Rockets, alors que Jalen Green et Kevin Porter Jr. ne sont pas compatibles sur le long terme et pourraient être séparés cet été. Encore très brut techniquement, le jeune meneur est cependant doté de qualités athlétiques impressionnantes et présente un très haut potentiel défensif. Un point faible de Houston cette saison, et surtout de sa propulsion arrière au « point of attack »… En revanche, son jeu offensif est encore en chantier, en particulier son tir extérieur.

En résumé, Amen Thompson serait un choix axé sur le long terme, tant son développement est encore incomplet. Mais un choix non moins logique pour les Rockets, s’ils misent sur le plus haut plafond en quatrième position.

À lire : Draft 2023 | Présentation d’Amen Thompson

Les alternatives : Cam Whitmore

Sur le poste d’ailier, entre la paire Kevin Porter Jr. – Jalen Green sur le « backcourt » et la paire Jabari Smith Jr. – Alperen Sengun sur le « frontcourt », l’ancien joueur de Villanova serait le cinquième titulaire logique. Avec l’ancien d’Auburn, il formerait d’ailleurs une paire d’ailiers intéressante sur le papier, capable de bien défendre au large et de planter des paniers derrière l’arc, en périphérie des deux porteurs de balle.

#5 DETROIT PISTONS

Le choix : Jarace Walker

Dans nos deux précédentes Mock Draft, nous avions choisi Cam Whitmore comme le choix (évident) des Pistons en cinquième position. Sauf que dernièrement, des informations à ce sujet ont été dévoilées par ESPN, qui explique notamment que les dirigeants de la franchise de Detroit seraient en train de changer de direction.

Une Mock Draft prenant en compte les rumeurs du moment, surtout quand elles sont dévoilées à quelques heures de la cérémonie, nous nous adoptons en conséquence et portons alors plutôt notre choix sur Jarace Walker.

Probablement la deuxième option des Pistons derrière Cam Whitmore depuis le début, le jeune intérieur renforcerait la jeune troupe du Michigan avec son très gros potentiel défensif et sa puissance physique dans la peinture. Sur le poste 4, il pourrait s’imposer dans le cinq majeur, aux côtés de Jalen Duren. Même si ça ferait tout de même beaucoup de monde dans la raquette avec James Wiseman, Marvin Bagley III ou encore Isaiah Stewart…

À lire : Draft 2023 | Présentation de Jarace Walker

Les alternatives : Un « trade-down »

C’est en tout cas ce que suggère ESPN, qui rapporte que les Pistons ont effectivement exploré des options de « trade-down » dans la Draft. On imagine quand même plutôt le club choisir l’option de garder ce 5e choix.

Si c’est le cas, Ausar Thompson peut aussi être une option envisagée. Sur l’aile, il pourrait être le successeur logique de Bojan Bogdanovic, et apporterait une bonne dose de défense dans le cinq majeur, à terme.

#6 ORLANDO MAGIC

Le choix : Ausar Thompson

Avec ce 6e choix, le Magic pourrait opter pour un développement à mener au long cours, celui d’Ausar Thompson. Comme son frère, le garçon est un athlète impressionnant au potentiel défensif conséquent, mais dont les lacunes techniques sont encore nombreuses pour peser en attaque dès sa première saison.

Mais son plafond est très haut, et le Magic, dont la reconstruction vient à peine de démarrer sérieusement, prendrait de toute façon le temps de le développer, derrière les Franz Wagner ou Paolo Banchero.

Les alternatives : Anthony Black

La 6e position est sûrement un peu trop élevée pour prendre Anthony Black, mais si le Magic apprécie son profil, il pourrait se laisser tenter. « Playmaker » au grand potentiel défensif, le « freshman » d’Arkansas serait en sortie de banc un complément idéal aux Cole Anthony ou Jalen Suggs, eux plutôt des scoreurs.

#7 INDIANA PACERS

Le choix : Cam Whitmore

Un bon moment considéré comme le favori pour le 5e choix des Pistons, Cam Whitmore semble (très) légèrement chuter dans les projections, au dernier moment. Peut-être pour le plus grand bonheur des Pacers, qui pourraient ne pas faire l’impasse et miser sur le potentiel du jeune talent formé à Villanova.

En termes de « fit », le choix serait évident tant Cam Whitmore s’intégrerait parfaitement (à terme) sur le poste 3, aux côtés de Tyrese Haliburton et Bennedict Mathurin sur le « backcourt » et Myles Turner dans la peinture.

À lire : Draft 2023 | Présentation de Cam Whitmore

Les alternatives : Taylor Hendricks

Sur le même poste, il y a aussi l’option Taylor Hendricks, le poste 3/4 « freshman » à UCF cette saison. Très mobile et solide shooteur extérieur (39.4% sur 4.6 tirs), le second nommé serait lui aussi un ajout idéal dans l’aile, d’autant que son potentiel défensif, par ses qualités physiques et athlétiques (2m06 pour une envergure de 2m16), est aussi intéressant.

#8 WASHINGTON WIZARDS

Le choix : Anthony Black

Sans trop hésiter, on opte pour Anthony Black, le meneur « freshman » d’Arkansas. Un choix qui nous semble cohérent tant par la logique du meilleur joueur disponible que par celle des besoins du club, qui entame sa reconstruction après le transfert de Bradley Beal vers les Suns.

Excellent « playmaker » et défenseur, Anthony Black stabiliserait la mène des Wizards à terme. D’autant que l’intersaison est incertaine dans la capitale américaine, malgré l’arrivée de Tyus Jones, et que la sélection d’un porteur de balle d’avenir serait une bonne sécurité, alors que Monte Morris va surement aussi faire ses valises.

À lire : Draft 2023 | Présentation d’Anthony Black

Les alternatives : Cason Wallace, Gradey Dick

Sur le même poste, les Wizards peuvent opter pour Cason Wallace. Moins bon « playmaker » mais tout aussi bon défenseur qu’Anthony Black, l’ancien de Kentucky serait aussi un bon renfort sur le « backcourt ». Sinon, il y a l’option Gradey Dick, si Washington recherche du shoot extérieur dans les ailes.

#9 UTAH JAZZ

Le choix : Taylor Hendricks

Après une bonne saison, le Jazz peut choisir différentes directions pour se renforcer avec ce neuvième choix. Notre réflexion à ce sujet est assez rapide : on opte pour le meilleur joueur disponible, Taylor Hendricks.

Poste 3/4 très mobile des deux côtés du terrain et surtout très bon shooteur, le « freshman » de UCF serait un troisième larron parfait, aux côtés de Lauri Markkanen et Walker Kessler dans le « frontcourt » du club de l’Utah.

À lire : Draft 2023 | Présentation de Taylor Hendricks

Les alternatives : Cason Wallace, Gradey Dick

Si la direction du Jazz opte pour un renfort sur le « backcourt », Cason Wallace ferait sens, avec son profil de meneur physique et très bon défenseur. Il offrirait une dimension différente à celle de Jordan Clarkson et Collin Sexton, des scoreurs.

#10 DALLAS MAVERICKS

Le choix : Dereck Lively II

Depuis le Draft Combine, la cote de Dereck Lively II explose, à tel point qu’il pourrait bien s’être définitivement invité dans la « lottery », d’autant qu’il a été invité dans la « Green Room ». On imagine bien les Mavericks tenter le coup, puisque son profil de protecteur de cercle cocherait un besoin majeur de leur défense.

En attaque, il est encore brut, mais pourrait au moins servir de partenaire de « pick-and-roll » avec Luka Doncic et Kyrie Irving et d’aspirateur à rebonds offensifs.

À lire : Draft 2023 | Présentation de Dereck Lively II

Les alternatives : Gradey Dick, un transfert

Sinon, si les Mavericks optent plutôt pour un renfort sur les ailes, alors Gradey Dick semble effectivement une piste évidente. D’autant qu’il est un excellent shooteur, et qu’il apporterait alors une dose bienvenue de « spacing » autour de Luka Doncic et Kyrie Irving (si ce dernier prolonge, évidemment).

Autre option : un transfert. On sait par exemple que des équipes comme Atlanta (15e choix) et Golden State (19e choix) sont intéressées par Dereck Lively II, et pourraient alors monter jusqu’en #10 pour s’assurer sa sélection, sachant que le Thunder (#12) et les Pelicans (#14) seraient aussi intéressés…

#11 ORLANDO MAGIC

Le choix : Gradey Dick

Après un choix sur le potentiel en #6 avec Ausar Thompson, le Magic pourrait miser sur un choix plus sûr ici en #11, et par exemple travailler ses soucis de maladresse extérieure en sélectionnant Gradey Dick, meilleur shooteur de la cuvée. Très à l’aise « off-ball », l’ancien « freshman » de Kansas serait comme un poisson dans l’eau dans le jeune groupe d’Orlando, où les Markelle Fultz, Franz Wagner ou Paolo Banchero s’occupent de la création.

À lire : Draft 2023 | Présentation de Gradey Dick

Les alternatives : un transfert

Après avoir déjà utilisé son 6e choix pour sélectionner un jeune talent, le Magic, formation jeune mais ambitieuse après une saison 2022/23 pleine de promesses, pourrait sinon se séparer de ce 11e choix.

Car il n’y aura sans doute pas assez de place dans une rotation déjà bien définie pour deux « rookies », et ce 11e choix pourrait alors servir pour s’assurer les services, via un transfert, d’un vétéran par exemple.

#12 OKC THUNDER

Le choix : Kobe Bufkin

Pas évident d’identifier avec précision un profil particulier pour le Thunder, qui ne manque pas d’options avec ce 12e choix. On porte notre choix sur Kobe Bufkin, dont la cote n’a cessé de grimper ces dernières semaines.

Joueur déjà complet des deux côtés du terrain, l’ancien de Michigan constituerait un bon renfort dès la rentrée dans la rotation du jeune Thunder, en relais de Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey.

À lire : Draft 2023 | Présentation de Kobe Bufkin

Les alternatives : Nick Smith Jr, Cason Wallace

Sinon, Nick Smith Jr. et Cason Wallace sont des pistes logiques. Chacun dans un style différent ; davantage un scoreur pour le premier et un défenseur pour le second ; ils intégreraient un noyau de jeunes bien en place à OKC, après une saison 2022/23 enthousiasmante.

#13 TORONTO RAPTORS

Le choix : Keyonte George

C’est l’été de toutes les incertitudes à Toronto, et il est donc complexe de pronostiquer avec confiance la sélection du club ici, d’autant qu’il n’a que très peu communiqué sur son processus pré-Draft.

Pour autant, un besoin semble clairement prioritaire chez les Raptors : un renfort en attaque. Un joueur capable d’apporter un peu de folie offensive à une attaque morose cette saison, capable notamment de planter des tirs extérieurs dès sa première année, pour épauler le revenant Gary Trent Jr. dans l’exercice.

C’est exactement le profil de Keyonte George, un des meilleurs scoreurs de la cuvée. Le jeune homme manque encore de clarté dans ses choix et donc d’efficacité, mais on peut faire confiance au développent en interne dans l’Ontario pour le faire vite progresser.

À lire : Draft 2023 | Présentation de Keyonte George

Les alternatives : Nick Smith Jr, Jalen Hood-Schifino

Dans le même profil, Nick Smith Jr. serait aussi un choix logique, avec son profil de scoreur dynamique. Assez décevant cette saison, le joueur d’Arkansas aurait tout à gagner de débuter sa carrière dans une franchise stable et calme comme les Raptors. Sinon, dans un profil davantage meneur de jeu et « playmaker », la piste Jalen Hood-Schifino est intrigante pour Toronto. Si Fred VanVleet venait à partir, le super « freshman » d’Indiana aurait un boulevard pour récupérer des minutes d’entrée.

#14 NEW ORLEANS PELICANS

Le choix : Jordan Hawkins

Pour boucler la « lottery », les Pelicans auront beaucoup d’options à disposition. S’il est encore disponible, Jordan Hawkins est de notre point de vue un choix logique, et sûr.

Excellent shooteur (39% derrière l’arc sur 7.6 tirs par match), l’arrière champion NCAA avec UConn renforcerait ainsi une équipe déjà à l’aise dans l’exercice (15/30 cette saison), et incarnerait pour les créateurs CJ McCollum et Brandon Ingram une option supplémentaire dans l’arsenal offensif.

À lire : Draft 2023 | Présentation de Jordan Hawkins

Les alternatives : un transfert

Désireux de repartir de l’avant après une saison moyenne, ponctuée par une défaite au « play-in », les dirigeants des Pelicans pourraient effectivement décider d’inclure ce 14e choix dans un transfert afin de recruter un renfort à l’apport plus immédiat.

#15 ATLANTA HAWKS

Le choix : Jalen Hood-Schifino

Meneur | 1m98 | 97kg | Indiana (33 minutes)

13.5 points, 4.1 rebonds, 3.7 passes

+ Un pur « playmaker »

+ Potentiel défensif

− Un tir extérieur à stabiliser

#16 UTAH JAZZ

Le choix : Bilal Coulibaly

Ailier | 2m02 | 88kg | Mets 92 (18 minutes)

5 points et 3.1 rebonds

+ Profil athlétique

+ Potentiel défensif

– Tir à stabiliser

#17 L.A LAKERS

Le choix : Cason Wallace

Meneur | 1m93 | 88kg | Kentucky (32 minutes)

11.7 points | 3.7 rebonds | 4.3 passes

+ Défense

+ Potentiel du tir (« catch-and-shoot » et « pull-up »)

– Variété de la palette offensive

#18 MIAMI HEAT

Le choix : Nick Smith Jr.

« Combo-guard » | 1m96 | 84kg | Arkansas (26 minutes)

12.5 points, 1.6 rebond et 1.7 passes

+ Palette offensive complète

+ Physiquement prometteur pour défendre

– Sélection de tirs

#19 GOLDEN STATE WARRIORS

Le choix : Dariq Whitehead

Ailier | 2m01 | 100kg | Duke (21 minutes)

8.3 points, 2.4 rebonds, 1 passe

+ Tir extérieur

− Antécédents de blessures

#20 Houston Rockets

Le choix : Jett Howard

Ailier | 2m03 | 97kg | Michigan (32 minutes)

14.2 points, 2.8 rebonds et 2 passes

+ Tir extérieur

– Outils défensifs, mais gros manque de constance

#21 BROOKLYN NETS

Le choix : Leonard Miller

Ailier | 2m08 | 95kg | G-League Ignite (33 minutes)

16.9 points, 10.1 rebonds, 1.7 passe

+ Un couteau suisse de 2m08

− Tir extérieur / mécanique de tir

#22 BROOKLYN NETS

Le choix : Rayan Rupert

Ailier | 1m99 | 87kg | NZ Breakers (17 minutes)

5.9 points, 2.1 rebonds

+ Profil physique / potentiel défensif

− Du boulot au tir extérieur

#23 PORTLAND TRAIL BLAZERS

Le choix : Kris Murray

Ailier/ailier-fort | 2m03 | 100kg | Iowa (35 minutes)

20.2 points, 7.9 rebonds, 2 passes

+ Le tir extérieur

+ Prêt à jouer « Day 1 »

− Un « vieux » rookie / un plafond bas

#24 SACRAMENTO KINGS

Le choix : Olivier-Maxence Prosper

Ailier-fort | 2m03 | 98kg | Marquette (29 minutes)

12.5 points et 4.7 rebonds

+ Défenseur polyvalent

+ Potentiel du tir extérieur

– Quelle marge de progression ?

#25 BOSTON CELTICS

Le choix : Brice Sensabaugh

Ailier | 1m98 | 107kg | Ohio State (25 minutes)

16.3 points, 5.4 rebonds et 1.2 passe

+ Scoreur complet

+ Athlétique

– Playmaking

#26 INDIANA PACERS

Le choix : Brandin Podziemski

Meneur | 1m92 | 92kg | Santa Clara (36 minutes)

19.9 points, 8.8 rebonds et 3.7 passes

+ Tir extérieur

+ Un bon « connecteur »

– Défense individuelle

#27 CHARLOTTE HORNETS

Le choix : Noah Clowney

Pivot | 2m08 | 95kg | Alabama (25 minutes)

9.8 points, 7.9 rebonds

+ Mobilité latérale et verticale

+ Une belle mécanique de tir

− Présence physique dans la peinture

#28 UTAH JAZZ

Le choix : Ben Sheppard

Arrière | 1m98 | 82kg | Belmont (34 minutes)

18.8 points, 5.2 rebonds et 2.9 passes

+ « 3-and-D »

+ Profil athlétique

– Finition au cercle

#29 DENVER NUGGETS

Le choix : Jaime Jaquez Jr.

Ailier/Ailier-fort | 1m98 | 103kg | UCLA (33 minutes)

17.8 points, 8.2 rebonds et 2.4 passes

+ Ne fais rien avec excellence, mais tout bien

– Qualités athlétiques limitées

#30 L.A CLIPPERS

Le choix : Andre Jackson Jr.

Meneur | 1m98 | 95kg | UConn (29 minutes)

6.7 points, 6.2 rebonds, 4.7 passes

+ « All-around player »

+ Mentalité et expérience de champion

− Un non-shooteur