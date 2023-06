Draft 2023 | Présentation d’Amen Thompson (Overtime Elite)

Il n’y a sans doute pas parcours plus atypique que celui d’Amen Thompson (et son frère jumeau Ausar), dans cette Draft 2023. Originaire d’Oakland, en Californie (comme Damian Lillard ou Jason Kidd), le jeune talent a passé ses trois premières années de lycée en Floride, à Fort Lauderdale, avant de tirer un trait sur son année « senior » pour rejoindre, en 2021, le nouveau programme créé la même année par la société américaine Overtime, spécialisée dans la production de contenus à caractère sportif sur les réseaux sociaux : l’Overtime Elite, basée à Atlanta.

Avec la « Team OTE » lors de la campagne 2021/22 puis les « City Reapers » cette saison, le frère d’Ausar a donc évolué ces deux dernières années dans une ligue encore très méconnue du grand public, tant en France qu’aux Etats-Unis. Une ligue dont la qualité du niveau de jeu soulève de grosses interrogations mais dont la diffusion, grâce à un partenariat avec Amazon, fut cependant sérieuse et a permis de garder un oeil sur la saison du joueur.

Face à une adversité douteuse, et c’est peu de le dire, Amen Thompson s’est donc bien sûr facilement affirmé comme un des plus gros potentiels de cette cuvée, et comme un « lottery pick » certain, jeudi soir.

Profil

Poste : Meneur

Taille : 2m01

Poids : 92kg

Équipe : City Reapers

Stats 2022/23 : 16.4 points, 5.9 rebonds et 5.9 passes.

Points forts

– Un athlète hallucinant. Outre-Atlantique, certains observateurs de la sphère « scouting » le considèrent comme le meilleur athlète de cette cuvée, devant même Scoot Henderson en raison de sa taille. Du haut de son 2m01 (pour 92kg et une envergure de 2m06), Amen Thompson est en effet un porteur de balle unique car il est incroyablement athlétique. Bondissant verticalement, doté d’un premier pas supersonique, le jeune talent est un avaleur d’espaces redoutable et il excelle particulièrement en transition. Il sait donc s’offrir des paniers rapides et faciles au cercle. D’autant qu’il est costaud et encaisse plutôt bien les contacts. Cette saison, face à la modeste adversité proposée dans l’Overtime Elite, il a d’ailleurs tourné à 71% de réussite au cercle ! En NBA, il profitera à n’en pas douter d’un meilleur « spacing » pour exceller encore plus en transition. Sur demi-terrain, il est plus « facile » à défendre car il n’est pas encore dangereux derrière l’arc, mais rester face à lui demeure une mission complexe tant il est puissant, rapide et explosif, à la manière d’un Ja Morant par exemple.

– L’énorme potentiel défensif. Avec ses qualités athlétiques et ses outils physiques, Amen Thompson épate en effet par ses facultés défensives. Surtout sur le porteur de balle, qu’il peut harceler tout terrain avec ses longs segments, des appuis réactifs et une très bonne mobilité. Même chose au « point-of-attack », sur une défense demi-terrain. Également très alerte dans une défense collective, il anticipe les lignes de passes et a régulièrement conclu des contre-attaques après une interception cette saison (2.3 interceptions par match). Concernant sa transition en NBA, sa défense est clairement l’élément de son jeu le plus facile à projeter, car il est tout simplement surdoué sur le plan physique et athlétique, même si sa régularité dans l’effort défensif peut encore s’améliorer.

– Les qualités de créateur. Gros défenseur, Amen Thompson est aussi un joueur au fort impact offensif, par sa création. Tant sur transition, où il rappelle Ben Simmons par sa capacité à faire les bonnes lectures pendant qu’il est en mouvement, que sur demi-terrain, où sa créativité est réellement épatante. Les images parlent d’elles-mêmes, et laissent apercevoir une faculté à trouver des angles dans toutes les positions. Cette saison dans la faiblarde OTE, il tournait à 5.9 passes par match, et pourrait tout à fait égaler cette moyenne dès sa saison « rookie » en NBA, avec un meilleur « spacing » et des meilleurs attaquants autour de lui.

In addition to being a supremely gifted athlete at 6'6", Amen Thompson is a natural playmaker. His combination of downhill ability, passing feel, velocity and creativity make him one of the best the 2023 draft will have to offer. pic.twitter.com/XQjiwKskFe — Keandre (Hoop Intellect) (@HoopIntelllect) August 25, 2022

Points faibles

– Pas encore de tir. En avance sur son âge pour ses qualités athlétiques, Amen Thompson est en revanche très en retard sur certains points techniques cruciaux, comme le tir. Cette saison, il a par exemple tourné à un faiblard 25% derrière l’arc sur quasiment 3 tirs/match, et débarque en NBA comme un non-shooteur. En « catch-and-shoot » comme en « pull-up », il n’est pour l’heure pas dangereux. L’inquiétude est la même concernant les lancers-francs, exercice dans lequel il a plafonné à 66% cette saison. Ses soucis sont surtout mécaniques : sa gestuelle de tir est « tordue » et manque de fluidité. L’an prochain, il devra certainement tout reprendre à zéro, avec l’aide des assistants dans le staff de sa future équipe.

– Le contrôle du ballon. Et notamment les pertes fréquentes du cuir : 3.2 par match cette saison ! Bien souvent, Amen Thompson, toujours désireux de galoper, va plus vite que le ballon et en perd le contrôle. Cependant, il y a de quoi être optimiste sur une amélioration dans ce domaine. Premièrement car il est un excellent créateur et gagnera en efficacité avec le temps, et deuxièmement… car il n’aura pas le choix en NBA. Cette saison avec les City Reapers, il n’était en effet pas particulièrement cadré et profitait d’une grande liberté en attaque. Chez les pros à partir de la rentrée, une plus grande rigueur lui sera imposée, et le garçon se corrigera tout seul, à n’en pas douter.

Comparaison

Il fait penser par séquences à Ben Simmons (en plus petit), pour le combo qualités athlétiques / « playmaking » / défense. Sinon, son profil de meneur de grande taille rappelle aussi Josh Giddey, en plus bondissant.

Pronostic

Dans le Top 5. Difficile d’imaginer les Rockets faire l’impasse, en 4e position.

