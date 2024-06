Draft 2023 | Présentation de Cason Wallace (Kentucky)

Petit dernier de la lignée de meneurs formés sous les ordres de John Calipari à Kentucky depuis des années, le « freshman » Cason Wallace a les qualités pour réaliser une aussi bonne transition vers la NBA que les Tyrese Maxey, Immanuel Quickley ou mieux encore Shai Gilgeous-Alexander dernièrement, auxquels il s’identifie.

Natif du Texas, véritable « pipeline » du recrutement chez les lycéens de « Coach Cal » à Lexington, Cason Wallace s’est affirmé cette saison à titre individuel comme un rare rayon de soleil dans une saison pas toujours très joyeuse collectivement pour les Wildcats. Titulaire à tous les matchs à la mène, historiquement le poste clé de l’empire du « one-and-done » de John Calipari, il a en effet confirmé tout le potentiel qu’on lui connaissait de ses années au lycée, particulièrement dans le domaine défensif. Dans un système offensif franchement archaïque, il a aussi fait étalage de bonnes qualités de « shotmaking », plus avancées et développées que ce que l’on pouvait imaginer.

Si son plafond demeure un point d’interrogation, car dépendant du contexte dans lequel il continuera son développement chez les pros, son plancher est en revanche certain, car élevé et donc rassurant. En NBA, Cason Wallace sera un contributeur solide des deux côtés du terrain, et peut s’imposer comme un titulaire à terme.

Profil

Poste : Meneur

Taille : 1m93

Poids : 88kg

Équipe : Kentucky Wildcats

Stats 2022/23 : 11.7 points, 3.7 rebonds et 4.3 passes

Points forts

– Défenseur élite. C’était son gros point fort au lycée, celui qui a boosté son évaluation chez les « scouts » et justifié sa place de cinquième meilleur lycéen de sa classe d’âge. C’est donc sans surprise que ces derniers mois durant sa saison « freshman », il a confirmé ses dons défensifs sous la tunique de Kentucky. Physiquement imposant pour un meneur sans pour autant être un « freak » (1m93 pour 88kg, envergure de 1m98), Cason Wallace s’est montré capable de défendre absolument n’importe qui au niveau NCAA, notamment grâce à une mobilité latérale intraitable et des appuis très réactifs. En particulier au « point-of-attack », un futur gros point fort pour défendre dans une NBA qui s’appuie systématiquement sur le « switch ». Aussi doué pour changer son rythme et notamment décélérer sur les « closeouts », il semble être apte à défendre efficacement partout sur un terrain en NBA dès ses débuts. Enfin, impossible d’évoquer les qualités défensives de Cason Wallace sans parler de ses mains cleptomanes : 2 interceptions par match cette saison ! Aussi réactif sur ses appuis qu’avec ses mains, le natif de Dallas sera en NBA un joueur pénible à franchir pour les joueurs peu rapides ou athlétiques, et sera même une plaie pour les porteurs de balle les plus « crafty » et explosifs de la ligue.

– Des qualités à la création (pour lui, et les autres). Tout au long de la saison, Cason Wallace a effectivement prouvé qu’il n’était pas qu’un meneur défenseur. De l’autre côté, le meneur de Kentucky s’est aussi montré capable de peser, en dévoilant des flashs intéressants au « playmaking », sans être non plus un créateur de très haut niveau. Des lectures simples mais efficaces pour les autres, avec une moyenne de 4.3 passes (malgré un « spacing » faiblard) qui relate d’un bonne maitrise du « pick-and-roll » et plus largement d’une bonne lecture du jeu sur demi-terrain, mais aussi pour lui-même. À mi-distance en particulier, zone où il a tourné à 45% de réussite cette saison. Il sait décélérer pour poser ses appuis subitement et surprendre son défenseur, et sa mécanique de tir est convaincante. C’est sur ce point qu’il rappelle les Tyrese Maxey ou Shai Gilgeous-Alexander, dont il s’inspire. Derrière l’arc, il opère pour l’instant surtout en « catch-and-shoot », et sa relative efficacité dans cet exercice (41% sur 3.7 tirs/match) laisse penser qu’il saura aussi sanctionner en sortie de dribble dans cette zone chez les pros, à terme.

Cason Wallace — underrated mid-range scorer. Shot 45% on pull up 2 pt jumpers, almost all self created. Has some of that deceleration ability. Form is great. Oh, and remember the recent history of Kentucky guards in the NBA😉 pic.twitter.com/Qz61nYb42t — Draft Dummies (@DraftDummies) May 27, 2023

Points faibles

– Vraiment un meneur ? Un porteur de balle, oui, mais un véritable meneur de jeu ? C’est le questionnement autour de Cason Wallace, particulièrement quand on se penche sur sa projection en NBA. Et justement, chez les pros, le joueur semble davantage promis à un rôle de combo-guard » aux côtés d’un vrai meneur « playmaker » qu’un rôle de premier créateur. Pourquoi ? Car son dribble, à l’heure actuelle, n’est pas du niveau d’un porteur de balle principal en NBA. Un peu trop brut et pas assez subtil pour lui permettre de faire la différence techniquement, surtout face aux nombreux bons défenseurs extérieurs en NBA. D’autant qu’il n’est pas le plus explosif des meneurs, et peinera à créer de la séparation face à son défenseur. Ce qui laisse penser qu’il sera donc plutôt utilisé comme un « combo », un créateur secondaire ou un soutien comme finisseur, avec notamment son tir solide, aux côtés d’un créateur primaire. Dans l’absolu, ce n’est pas un gros point faible, mais c’est le témoignage d’un « skillset » pas suffisamment étoffé pour être un joueur à qui donner le cuir avec une confiance aveugle en toutes circonstances.

Comparaison

Jrue Holiday, pour le profil du meneur défenseur. Des nuances de Marcus Smart et Dennis Schröder, aussi.

Pronostic

Entre la 10e et la 15e place. On pense en particulier à Toronto, en quête d’un renfort et d’une option à long terme sur les lignes arrières en cas de départs de Fred VanVleet et Gary Trent Jr cet été à la « free-agency ».