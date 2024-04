L’été de toutes les incertitudes pour les Raptors

Une intersaison incertaine démarre pour les Raptors : alors que la plupart des clubs réfléchissent en ce moment à leur stratégie pour la Draft, celui de Toronto réfléchit lui plus largement à sa stratégie pour la saison prochaine.

C’est en tout cas ce que rapporte Jonathan Givony de ESPN, qui explique que la discrétion habituelle des instances dirigeantes de la franchise canadienne rend très illisible leur stratégie au sein de la ligue, et laisse même finalement supposer que Masai Ujiri et Bobby Webster sont eux-mêmes incertains de la direction à prendre…

Un constat qui correspond assez bien à l’état actuel du projet sportif du club, un peu dans le creux de la vague après une campagne 2022/23 particulièrement fade. La direction pourrait aussi bien choisir de repartir avec le même groupe sous les ordres d’un nouveau coach, Darko Rajakovic, tout comme elle pourrait appuyer sur le bouton « reset » et entamer un nouveau cycle et remodeler l’effectif. Un entre-deux pas particulièrement confortable…

Jeudi, la soirée de toutes les décisions ?

La soirée la Draft pourrait ainsi apporter un peu plus de clarté dans l’Ontario. Notamment car les Raptors (comme les Pelicans) ont dernièrement été mentionnés comme une équipe qui aurait discuté avec Portland au sujet d’un potentiel échange autour de Pascal Siakam d’un côté, et le 3e choix des Blazers de l’autre. Et si Masai Ujiri venait à réussir son coup et qu’il sélectionnait Scoot Henderson, par exemple, il serait alors certain que le club basculerait en mode reconstruction, autour du prodige de la Team Ignite et de Scottie Barnes.

Mais une opération jeune signifierait aussi sans doute un départ de Jakob Poeltl, précise notre confrère, qui ajoute en effet que le pivot autrichien, revenu au Canada en cours de saison mais « free agent » non protégé cet été, ne serait pas particulièrement chaud à l’idée de prendre part à une saison de transition/reconstruction à la rentrée. Un avis sans doute aussi partagé par Fred VanVleet, l’autre « vétéran » en fin de contrat…

En somme, il semble qu’il n’y ait pas vraiment de juste milieu pour les Raptors cet été : ce sera soit reparti pour un tour avec l’effectif actuel et quelques ajustements, comme la sélection unanimement attendue dans la ligue d’un shooteur en 13e position, note Jonathan Givony, soit un remaniement autour de Scottie Barnes.

Une drôle de zone grise, à moins de 48h de la Draft…