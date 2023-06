Et si Portland gardait finalement son 3e choix ?

À un peu plus de 48h de la Draft 2023, c’est la dernière ligne droite et les informations, plus que jamais, fusent. Et du côté de Portland, ces informations commencent d’ailleurs à être contradictoires…

En effet, alors que depuis plusieurs semaines le scénario d’un transfert du 3e choix et d’Anfernee Simons semble être la piste privilégiée par les dirigeants des Blazers pour recruter un jouer établi et ainsi épauler au plus vite Damian Lillard, les dernières rumeurs à ce propos vont finalement dans le sens inverse.

La piste Zion Williamson ?

D’après Adrian Wojnarowski et Jonathan Givony d’ESPN, il semble ainsi de plus en plus certain que le club de l’Oregon conservera son 3e choix pour choisir Scoot Henderson ou Brandon Miller, selon le choix des Hornets, et conservera le jeune talent.

Le seul scénario dans lequel la direction de Portland cédera ? Si « une équipe émerge au dernier moment avec une offre qu’il est tout simplement impossible de refuser », précisent nos confrères…

Reste à savoir quelle offre est considérée comme telle par la direction du club. On imagine bien que les Raptors (pour Pascal Siakam) et les Pelicans (pour Zion Williamson), par exemple, ont des arguments pour convaincre, mais un terrain d’entente qui satisfait tout le monde semble complexe à trouver.

Au final, on peut surtout se demander s’il s’agit d’un écran de fumée pour faire monter une dernière fois les enchères, ou si c’est un vrai changement d’avis de la part des dirigeants de Portland, désormais convaincus qu’il est possible de trouver un juste milieu entre le développement de ses jeunes et la maximisation des meilleures années restantes de Damian Lillard. Réponse très prochainement.