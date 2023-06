Nikola Jokic, le Tim Duncan de sa génération

Nikola Jokic n’a jamais caché son admiration pour Tim Duncan. Il y a quatre ans déjà, alors qu’il disputait ses premiers playoffs face aux Spurs, il s’était remémoré avec émotion les premières fois où il avait pu affronter l’intérieur des Spurs en NBA. « À cette époque, il ne pouvait plus bouger comme avant, mais il m’avait facilement mis 21 points. Je ne pouvais pas le toucher, j’étais impuissant. Il avait trouvé des espaces, mis des tirs faciles, posé des écrans. Rien qu’en le regardant, on apprend beaucoup. »

L’année dernière, au lendemain de sa prolongation de contrat record, il avait justifié ce choix de la stabilité, en déclarant vouloir devenir « le Tim Duncan des Nuggets ».

« C’est vraiment bien d’être ici. Je veux être le Tim Duncan des Denver Nuggets. Mais j’ai besoin de quelques titres pour être comme lui. J’aime la ville, la franchise, les gens… J’adore vraiment être ici. Je ne veux rien changer. »

Tim Duncan et Nikola Jokic, les anti-stars

À quelques heures du premier match des finales NBA 2023, et donc d’un possible premier titre pour Nikola Jokic et les Nuggets, son coach Mike Malone s’est à son tour exprimé sur les similitudes qui pouvaient exister entre les deux joueurs, souvent comparés dans leurs styles de jeu. Mais au delà de la technique, le coach des Nuggets s’est attardé sur l’aspect comportemental, leur côté anti-star.

« Je fais souvent la comparaison, je n’ai jamais entraîné Tim Duncan, mais rien que pour avoir coaché contre lui et avoir entendu les histoires de ceux qui l’ont côtoyé, Tim Duncan était une superstar altruiste. Je considère Nikola Jokic de la même manière », a-t-il déclaré. « Il ne cherche pas à ce qu’on le regarde, à ce qu’on lui dise à quel point il est génial. Il est presque gêné par l’attention qu’on lui porte ».

Invité pour sa part à revenir sur le rôle de modèle que Tim Duncan a pu jouer dans le développement de sa palette technique, Nikola Jokic a confirmé que la légende des Spurs avait « modelé » son jeu.

« C’est probablement l’un des meilleurs ailiers-forts de l’histoire. Je me souviens que lorsqu’il jouait contre moi, il était un peu plus âgé, mais il m’avait quand même mis 20 points le plus facilement du monde. Il était si patient. Je pense que c’est un grand joueur que l’on peut admirer, sur lequel on peut s’appuyer pour modeler son jeu ».

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.