Breanna Stewart était de retour mardi soir à Seattle pour affronter le Storm, qu’elle a quitté à l’intersaison. Elle y avait disputé six saisons, remportant deux titres WNBA (2018, 2020), un trophée de MVP (2018) et deux de MVP des Finals. C’est dire si l’ailière a marqué les esprits dans la Cite Eméraude, et avant la rencontre, elle a reçu un accueil chaleureux de la part de ses anciens fans, multipliant les séances de dédicaces. En bord de terrain, Sue Bird, son ancienne coéquipière et légende WNBA.

« La décision de quitter Seattle pour aller à New York avait été très difficile à prendre, et elle l’est toujours quand j’y pense » a confié Breanna Stewart avant la rencontre. « J’ai pris l’avion pour revenir ici après avoir terminé ma saison en Europe avec Fenerbahce parce que c’est là que se trouve ma maison et toutes nos affaires. Ce sont des moments où l’on doute un peu de soi. Je revois tous mes amis et tous les endroits où j’avais l’habitude d’aller ».

Sans doute touchée par ces retrouvailles, Breanna Stewart n’a été que l’ombre d’elle-même sur la première mi-temps avec seulement 8 points à 2/4 au tir. Évidemment, la défense du Storm la connaît également très bien, et les prises à deux, voire à trois, l’ont aussi beaucoup gênée.

Le réveil après la pause

« J’ai essayé de jouer malgré tout, mais j’ai dit à la coach en première mi-temps que je n’étais pas dedans » avoue Breanna Stewart. « Pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce que je faisais sur le parquet ».

Heureusement pour le Liberty, au retour des vestiaires, la double championne WNBA va se réveiller avec 10 points et 6 rebonds dans le seul 3e quart-temps, permettant au New York Liberty de prendre douze longueurs d’avance, pour finalement s’imposer 86-78.

Pour Breanna Stewart, la ligne de stats est belle : 25 points, 11 rebonds, 2 contres et 2 interceptions ! Mais elle est surtout heureuse que ces retrouvailles soient derrière elle : « J’ai vraiment apprécié toutes ces émotions, mais c’était difficile » a-t-elle reconnu. « C’est difficile de trouver un équilibre entre les deux sentiments. Maintenant que ce premier retour est passé, il y en aura d’autres et l’amour et la reconnaissance seront les mêmes ».