Avant le début des playoffs, Jimmy Butler proposait des places pour les Finals !

Jimmy Butler est un personnage à part, épisode 256… Alors que le Heat vient de se qualifier pour les Finals pour la deuxième fois en trois ans après sa victoire au Game 7 à Boston contre les Celtics ce lundi, la joueuse de tennis américaine Coco Gauff nous gratifie d’une anecdote « so Jimmy Butler » à ce sujet : en mars dernier, alors que la saison régulière n’était même pas terminée, l’ailier de Miami lui avait proposé des places pour les Finals !

Venu voir un match de la n°6 du classement WTA durant l’Open de Miami, « Jimmy Buckets », sûr de lui, avait effectivement envoyé sa proposition par message…

« C’était avant les playoffs. Il m’a offert des places pour le dernier match à domicile de la saison. Puis quelque temps après, il m’a envoyé un message pour me demander si je voulais des tickets pour les playoffs. Je lui ai répondu que je ne serai pas là pendant un bout de temps. J’allais à Madrid, à Rome puis à Paris », se rappelle Coco Gauff. « Donc il m’a dit de le relancer quand [le Heat] serait en Finals, pour lui faire savoir si je voulais des place. Tout ça avant les playoffs, avant le match perdu en ‘play-in’ contre les Hawks. […] J’ai su que [Miami] allait le faire à ce moment là. Il ne m’avait pas dit ‘si’ on va en finale. Mais ‘quand’ on sera en finale. J’ai pris une capture d’écran et j’ai envoyé l’image à ma famille en leur disant : ‘Bon, et bien on ira aux Finals.’ »

Puis la finaliste de Roland-Garros 2022 d’expliquer ensuite que le parcours en playoffs du Heat, emmené par son leader, l’a inspirée ce mardi. Elle cherchait les ressources mentales pour repartir de l’avant, alors qu’elle était en difficulté après avoir perdu le premier set pour son entrée en lice dans le tournoi de la Porte d’Auteuil.

« Honnêtement, je me suis dit que si Jimmy Butler n’avait pas paniqué quand Miami passait de 3-0 à 3-3, alors je ne devais pas non plus paniquer après avoir perdu ce premier set », conclut-elle. « Il a concrètement annoncé que Miami irait aux Finals avant le début des playoffs. C’est une mentalité que j’adore. »

Sacré Jimmy Butler !