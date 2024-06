Erik Spoelstra : « On est l’équipe qui a pris le plus de buzzer beaters cette année »

Touché mais pas encore coulé. Le Heat s’est vu accéder aux Finals NBA le temps d’une demi-seconde, lorsque la tentative de Marcus Smart est ressorti du cercle. Derrick White a finalement surgi pour placer un buzzer beater dévastateur synonyme de Game 7 qu’il faudra aller jouer à Boston.

Pour Erik Spoelstra, cette action est le parfait résumé de ce que les Floridiens ont enduré cette saison, avec notamment huit matchs de saison régulière perdus par une possession d’écart. Jusqu’à présent, ils s’en sont toujours relevés…

« Je pense qu’on est l’équipe qui a effectué le plus de séances d’entraînement de ce genre. On a encaissé le plus de buzzer beaters cette saison. C’est juste dingue », a déclaré le coach après le match. « On a connu des défaites déchirantes, où on pensait aussi avoir fait les bonnes choses et à la dernière seconde, la victoire nous a filé entre les doigts. Mais même après des matchs comme ça, notre esprit de compétition n’a jamais été remis en cause. On est toujours revenus le match suivant pour essayer de trouver un moyen de gagner. C’est ce qu’on doit faire à présent. A l’instant T, je ne sais pas encore comment on va y arriver. Je suis aussi choqué que n’importe qui par cette action. Mais je sais que d’ici 48 heures, on aura trouvé une solution. Et il n’y a rien de mieux qu’un Game 7. C’est un privilège incroyable que de jouer sur cette scène avec autant d’enjeu ».

Erik Spoelstra aimerait rejouer de suite !

Sur la dernière action du match, Erik Spoelstra a estimé que ses joueurs avaient fait le boulot. Il suffit parfois d’un rien pour que la pièce tombe du bon côté. Cette nuit, ça n’a pas été le cas.

« Idéalement, tu espères avoir fait les bonnes choses. Et puis le ballon rebondit d’une façon différente, la seule qui nous fait mal. Mais je trouve qu’on avait bien contrôlé pas mal de choses sur cette action, mais parfois, les choses ne vont juste pas dans votre sens. Mais je ne crois pas qu’on puisse avoir de regrets particuliers là-dessus. C’est juste dommage. Mais toute la saison a été comme ça, et ça a été une série incroyable jusqu’à présent ».

L’heure est donc déjà à la remobilisation alors que la saison des deux équipes va se jouer sur un match, avec une place en NBA Finals à la clé. Et Erik Spoelstra a confiance en la capacité de ses troupes à rebondir, une fois de plus.

« Cette fois, je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va aller là-bas et faire le boulot. On va se concentrer là dessus, sur ces 48 prochaines heures. On n’a rien eu de facile cette saison, et donc on va devoir en passer par là. C’est comme ça que ce doit être pour notre groupe. On aimerait pouvoir rejouer dès maintenant, et disputer à nouveau 48 minutes. Mais on va attendre 48 heures et le faire à Boston », a-t-il conclu.