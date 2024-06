Chris Paul parti pour rester aux Suns ?

Alors que la tendance était plutôt à un départ, voire un transfert, il semblerait bien que Chris Paul porte toujours les couleurs des Suns la saison prochaine. Le Bleacher Report rapporte ainsi que la franchise va probablement conserver le meneur vétéran en activant sa 3e année de contrat, et tl devrait même garder sa place de titulaire dans le cinq de départ.

C’est une demi-surprise car Chris Paul est sur une pente glissante. Cette saison, CP3 n’a disputé que 59 matchs de saison régulière pour des moyennes de 13.9 points et 8.9 passes décisives. En playoffs, son rendement a baissé avec 12.4 points et 7.4 passes décisives par match. et à 38 ans, sa fragilité est de plus en plus problématique. En playoffs, c’est son adducteur gauche qui a lâché, l’écartant pour le reste de la série. Résultat, les Suns ont été éliminés en six matchs par les Nuggets.

Autre problème majeur, le salaire. Après avoir atteint les NBA Finals en 2021, les Suns avaient prolongé CP3 à hauteur de 120 millions de dollars sur 4 ans. À ce jour, il lui reste deux ans de contrat non garantis, et s’il est prolongé, la franchise n’aura quasiment aucune marge de manoeuvre pour se renforcer. A moins que Deandre Ayton ne soit transféré pour récupérer deux ou trois bons joueurs.

De la continuité sur le banc ?

Avec seulement 6 joueurs sous contrat la saison prochaine, le casse-tête commence déjà pour la franchise de l’Arizona, qui va sans doute devoir bricoler de nouveau pour compléter l’effectif.

Mais avant tout, l’objectif numéro 1 est de trouver un entraineur. Pour rappel, Monty Williams a été remercié après l’élimination contre Denver, et son adjoint Kevin Young pourrait prendre la suite. Toujours selon le Bleacher Report, de nombreux joueurs de l’équipe poussent pour sa nomination, et il passera un entretien pour le poste la semaine prochaine.