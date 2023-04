Robert Williams III a besoin de se sentir aimé…

Après s’être inclinés lors du Game 3, les Celtics ont réagi dans la foulée en remportant le Game 4 sur le parquet des Hawks. Les hommes de Joe Mazzulla mènent désormais 3-1 dans la série, et ils auront l’opportunité de la conclure ce soir à domicile, au TD Garden (1h30).

Si la performance collective a été plutôt solide, un joueur a particulièrement tapé dans l’œil : Robert Williams III. Face à Atlanta, le pivot des Celtics s’est montré dominant avec 13 points, 15 rebonds et 2 contres en 29 minutes ! Un « double-double » pour rappeler qu’il se rapproche de son meilleur niveau après une saison gâchée par les blessures, avec seulement 35 matches disputés.

« C’était la victoire ou rien pour nous » a déclaré Robert Williams. « Le coach nous a tous mis au défi de jouer plus physique. Il m’a simplement fait savoir que c’est pour ça que je suis payé… et c’était respectable. Il m’a fait comprendre que je devais continuer et que c’est dans ce domaine que je suis le plus performant ».

Un joueur sous-coté ?

Considéré l’an passé comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, Robert Williams est une pièce précieuse du système des Celtics, surtout quand il s’agit de protéger le cercle et de dominer dans la peinture. Avec Al Horford, ils ont combiné 26 rebonds, dominant le duo Collins/Capela dans le secteur intérieur.

Sa santé et sa disponibilité seront des facteurs importants dans la quête de titre des Celtics, car c’est ce qui leur a sans doute porté préjudice la saison dernière. Sa capacité à changer le cours d’un match et d’une série sur le plan défensif est un atout pour les siens. Son énergie débordante peut également faire pencher certains scénarios à l’avantage de Boston.

« Rob fait partie de ces gens qui doivent prendre conscience qu’il a un potentiel énorme » insiste Joe Mazzulla. « On en revient à ce dont on parle toujours, c’est à dire que les gars ont besoin de se sentir appréciés, de se sentir responsabilisés. Chaque conversation avec Rob porte sur le fait que lorsqu’il est à son meilleur niveau, nous sommes une équipe différente. Il s’agit donc de le lui rappeler constamment ».

Le potentiel pour être le meilleur défenseur de la NBA

Robert Williams est le facteur X des Celtics des deux côtés du terrain. Sa dissuasion sous le cercle a beaucoup gêné les joueurs d’Atlanta dans la finition. Offensivement, sa présence aux rebonds permet à son équipe d’obtenir des possessions supplémentaires.

« Quand il est comme ça, il n’y a pas vraiment de mot pour décrire l’impact que Rob a sur notre équipe » explique Jaylen Brown. « Quand il est en bonne santé, il est probablement le meilleur défenseur de notre championnat et il a une telle présence dans le jeu. Il est capable de dévier des ballons, de bloquer des tirs, de prendre de gros rebonds. Même sur le plan offensif, c’est une menace dans la peinture, j’ai foncé vers le panier à la fin du quatrième quart-temps à deux ou trois reprises et j’ai pu le trouver, et il a pu finir. Cela rend le jeu plus facile des deux côtés pour tout le monde ».

Robert Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 BOS 32 9 70.6 0.0 60.0 0.8 1.7 2.5 0.2 1.1 0.3 0.3 1.3 2.5 2019-20 BOS 29 13 72.7 0.0 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2 2020-21 BOS 52 19 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0 2021-22 BOS 61 30 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.3 0.9 1.0 2.2 10.0 2022-23 BOS 35 24 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0 Total 209 21 73.2 0.0 65.6 2.6 4.3 6.9 1.4 1.9 0.7 0.9 1.7 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.