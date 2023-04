Le duo Young-Murray envoie les Celtics au tapis !

Il régnait un parfum particulier à la State Farm Arenad’ Atlanta au moment de recevoir Boston pour ce Game 3.

Dos au mur après avoir perdu les deux premiers matchs, les hommes de Quin Snyder avaient pour lourde tâche de faire vaciller les Celtics et sont parvenus à leurs fins, entre les performances à la hauteur de l’événement de Trae Young et Dejounte Murray, mais aussi de « role players » qui ont pleinement joué les « facteurs X », comme Saddiq Bey et Bogdan Bogdanvovic (15 points chacun).

Il a fallu un gros quart-temps avant de voir les locaux prendre les commandes de la partie, la faute à une pluie de 3-points des Celtics en premier quart-temps, à 9/16 dans l’exercice ! Malgré ça, Atlanta ne pointait qu’à -4 après 12 minutes (33-37).

Saddiq Bey, Jalen Johnson, John Collins et Bogdan Bogdanovic ont alors contribué à rééquilibrer les débats en sanctionnant les C’s derrière l’arc pour permettre aux Hawks de passer à +6 (59-53). Les locaux ne sont pas arrêtés en si bon chemin, collant au total un 20-3 pour inverser le cours de la partie et mener 70-56 après un nouveau missile de Bogdanovic, deux paniers de Dejounte Murray et une claquette de Clint Capela (70-56).

Malcolm Brogdon et Jayson Tatum ont sauvé les meubles avant la mi-temps, mais la dynamique avait clairement changé de camp (74-67).

Comme on pouvait s’y attendre, Boston a fait le nécessaire pour remettre la pression sur les Hawks. En égalisant à 79-79 après un 8-0 conclu par le 3-points de Derrick White puis le dunk de Jaylen Brown, puis en alignant un 11-0 entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps (100-99).

Au cœur de la tempête, Saddiq Bey a offert un bon bol d’air aux siens sur un 3-points consécutif à un rebond offensif d’Onyeka Okongwu, le genre d’action qui vous dit que vous êtes dans un bon soir. C’est ensuite Trae Young qui a soulagé l’assemblée avec trois paniers et une passe décisive pour le lay-up de De’Andre Hunter (113-106).

Dejounte Murray a apporté sa pierre à l’édifice avec deux tirs qui ont fait mouche, forçant Jayson Tatum et Marcus Smart à l’exploit pour maintenir les C’s en vie (118-116). Mais le tandem Young-Murray n’a pas craqué, avec un 3-points chacun et un dernier floater de Trae Young face à un Derrick White dépassé (126-121). Aux lancers, le meneur des Hawks a alors pu assurer le précieux succès d’Atlanta, 130-122. Ça promet pour le Game 4 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première mi-temps des Hawks. Dans une ambiance survoltée, les Hawks ont réussi à prendre la rencontre par le bon bout et afficher leurs intentions d’entrée. Le festival à 3-points des Celtics n’a pas ébranlé leur plan, et les locaux ont fini la première mi-temps avec 74 points inscrits. C’est le record de points encaissés par Boston sur une première mi-temps cette saison et c’est tout simplement le record dans l’histoire des Hawks en playoffs sur une mi-temps. De quoi afficher la couleur !

– La fin de match de Trae Young. Dès la fin du match au micro, il a insisté sur le fait que c’est toute l’équipe qui était à féliciter. Une démonstration d’humilité, alors que son quatrième quart-temps a été remarquable, lui qui était attendu au tournant après avoir arrosé sur les deux premiers matchs. Cette fois, il a été d’une incroyable justesse pour guider son équipe jusqu’ à la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Les Celtics n’ont pas trouvé de moyen de l’arrêter dans le dernier acte. Le meneur a fait ce qu’il a voulu en y scorant 15 de ses 32 points pour lancer sa campagne en playoffs.

✅ Dejounte Murray. Le parfait pendant de Trae Young qui a joué avec la même justesse et a lui aussi mis des tirs importants sur la fin.

✅ Le tandem Bogdanovic-Bey. Dejounte Murray et Trae Young ne peuvent pas tout faire et l’apport de Bogdanovic et Bey a donc été précieux à différents moments du match, les deux joueurs n’ayant quasiment rien raté en attaque.

⛔ La raquette des Celtics. Dans un match qui s’est finalement joué à peu de choses alors que Boston à eu le ballon pour égaliser à 58 secondes de la fin, les Celtics pourront regretter leur manque d’engagement dans la défense de leur raquette. Atlanta a ainsi dominé le combat au rebond avec seulement 29 prises pour les Celticscontre 48 pour les Hawks ! Même chose au niveau de l’agressivité défensive avec zéro contre, là où les coéquipiers d’Onyeka Okongwu en ont comptabilisé six. Les 3-points, ça ne suffit pas, surtout en playoffs, où il faut aussi savoir mettre les mains dans le cambouis.

LA SUITE

Game 4 à Atlanta dans la nuit de dimanche à lundi (01h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.