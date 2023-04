Tout en contrôle, les Celtics refont le break

Défaits lors du dernier match, les Celtics abordent la rencontre avec sérieux grâce notamment à Derrick White, auteur de déjà 10 points (19-11). Atlanta est dépassé par une équipe de Boston qui garde le pied sur l’accélérateur sans cesse depuis le début (31-18). À l’issue du 1er quart-temps, les hommes de Joe Mazzulla comptent dix points d’avance (35-25).

Malgré de multiples tentatives, les Hawks peinent à réduire l’écart, la faute à une équipe des Celtics toujours aussi appliquée (48-37). Atlanta va enfin parvenir à mettre le feu dans la salle, et à enflammer le match. Sur un tir à 3-points, John Collins ramène les siens à seulement six points (53-47). Mais, les coéquipiers de Jayson Tatum vont mieux négocier les dernières possessions du second quart-temps pour rentrer aux vestiaires avec douze longueurs d’avance (65-53).

Au retour des vestiaires, les Hawks montrent un visage beaucoup plus conquérant, et reviennent à cinq points de leur adversaire (72-67). Mais voilà, les hommes de Quin Snyder ne parviennent pas à revenir au contact, et ils sont maintenus à chaque fois à deux ou trois possessions des Celtics. À l’entame du 4e quart-temps, Boston mène 92-87.

Sérieux et appliqués, Jayson Tatum et sa bande reprennent les choses en main, et creusent à nouveau l’écart (108-98). À 3 minutes de la fin, les Celtics mènent de sept points (113-106). Jayson Tatum puis Jaylen Brown mettent fin aux espoirs des Hawks avec deux paniers à 3-points consécutifs. Boston s’impose 129-121, et mène 3-1 dans la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Celtics font le job. Il fallait prendre au moins un des deux matchs à Atlanta pour les hommes de Joe Mazzulla, c’est chose faite. Après s’être incliné lors du Game 3, Boston a réagi avec la manière sur le parquet des Hawks. Dominateurs d’entrée, les Celtics ont pris l’avantage très tôt dans la partie avec un premier quart-temps maîtrisé. La suite de la rencontre a été gérée parfaitement puisque leur adversaire n’est jamais parvenu à revenir à égalité ne serait-ce qu’une fois. Avec un avantage de 3-1, ils auront donc l’occasion de conclure la série au TD Garden.

– Les Hawks si près, si loin. Plombé par un premier quart-temps de piètre qualité, Atlanta a couru derrière le score durant toute la rencontre. À plusieurs reprises, les hommes de Quin Snyder ont pourtant réussi à se rapprocher des Celtics, en revenant à 3 ou 4 points. Mais à chaque fois, Boston parvenait à remettre ce coup d’accélérateur pour repousser l’écart aux alentours des 10 points. À vrai dire, il n’y avait pas photo, dans la maitrise et dans les moments cruciaux, les Celtics étaient un cran au-dessus.

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Tatum/Brown. Ils ont mis chacun 31 points pour remporter ce match bascule de la série.

✅ Derrick White. Facteur X en puissance des Celtics cette saison, il a de nouveau réalisé un match très propre avec 18 points à 50% au tir dont 4 sur 9 à 3-points.

✅ Marcus Smart. Incertain avant le début de la rencontre, il a tout de même livré une performance de qualité avec 19 points à 8/14 au tir. Ajouté à ça, son impact défensif très important.

✅ Robert Williams. Il a dominé dans la raquette avec un solide double-double : 13 points et 15 rebonds.

✅ De’Andre Hunter. Énorme match de sa part avec 27 points à 11/17 au tir dont 3/6 à 3-points !

✅ Trae Young. Il a réalisé une performance XXL avec 35 points et 15 passes décisives !

⛔️ John Collins. Soirée cauchemardesque pour lui avec seulement 1 tir rentré sur 9.

LA SUITE

Game 5 à Boston, dans la nuit de mardi à mercredi (1h30).

