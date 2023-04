La régularité, la prochaine étape pour Deni Avdija

S’il fallait dresser une liste des satisfactions de la triste saison sur le plan collectif des Wizards, la page serait sans doute peu remplie mais une présence viendrait en premier à l’esprit : celle de Deni Avdija.

L’ailier israélien vient de conclure sa troisième saison au sein du club de la capitale américaine, et sa progression, lente mais certaine, était effectivement un des rares rayons de soleil du morose exercice des Wizards.

« Je pense qu’il a mieux enchainé les bons matchs cette saison que la saison dernière. C’est une base de construction pour la suite » déclarait d’ailleurs Kyle Kuzma. « En fait, avec Deni, tout part de la confiance et de l’état d’esprit. Cette saison, on a vu beaucoup de matchs face à des adverses plus modestes, où il a dominé individuellement. »

Et le principal intéressé, lucide, n’a d’ailleurs même pas besoin qu’on lui expose l’évident : « Maintenant, il faut que je répète [ces performances] avec une meilleure régularité » constate en effet l’ancien du Maccabi. « J’ai montré que je savais aider l’équipe de différentes manières dans les bons jours, mais dans les mauvais jours je dois aussi trouver un moyen d’exister. »

Particulièrement en attaque, un côté du terrain sur lequel ses lacunes dans l’exercice du tir extérieur notamment l’handicapent beaucoup trop (29.7% cette saison), et limitent son apport et son utilité alors qu’il n’a pas souvent le ballon dans les mains pour s’exprimer, aux côtés de Bradley Beal et Kyle Kuzma.

« Le plus important avec ce gars, c’est qu’il a cette hargne, cette faim de travail » relativise un Kristaps Porzingis confiant en la progression à venir de son coéquipier. « Je sais qu’il va charbonner cet été. Il veut devenir meilleur. »

La prolongation de contrat évoquée, mais encore lointaine

Éligible à une prolongation de contrat dès cet été/automne, si son camp et celui des Wizards trouvent un accord avant la « deadline » du mois d’octobre, Deni Avdija affirme en tout cas son envie de rester à Washington, même s’il sait bien que tout ne dépend pas uniquement de sa volonté.

« D.C est ma maison depuis trois saisons, mais à l’heure actuelle je ne sais pas ce qu’il en est [de la prolongation] » assure-t-il ainsi. « L’avenir le dira, je suppose. »

Surtout au regard du contexte actuel dans les bureaux du club de la capitale : le GM Tommy Sheppard vient d’être viré, laissant la décision dépendre désormais des choix de son successeur…

Une situation complexe, sachant que Tommy Sheppard avait supervisé la sélection de Deni Avdija à la Draft 2020, et venait tout récemment, d’évoquer le sujet d’une prolongation de contrat.

« On ne parle pas des avancées de nos négociations en public. Mais Deni, pour sûr, est un jeune brillant. Il a plus que mérité que l’on évoque une potentielle prolongation de contrat. Au moment venu, nous nous assiérons et en discuterons » avait en effet déclaré le GM, avant de prendre la porte…

Autrement dit : tout est à refaire, d’une certaine manière, pour Deni Avdija. Il devra, la saison prochaine, prouver qu’il peut franchir un cap et jouer avec davantage de régularité, pour convaincre le futur patron des Wizards.

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.6 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 Total 212 25 43.1 31.0 73.4 0.7 4.8 5.5 2.1 2.5 0.7 1.2 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.