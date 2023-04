Pour la deuxième fois seulement de sa carrière, et 156 matchs de playoffs, Kevin Durant n’a pas marqué dans le premier quart-temps lors du Game 1 de la série face aux Clippers. Plus embêtant que son 0/4 pour débuter, c’est surtout le fait qu’il ait si peu été servi dans le « money-time » au couteau qui a marqué ce premier match.

« Je pense qu’ils ont fait du bon travail quand j’avais le ballon, ils m’ont pris à deux et j’ai dû lâcher le cuir », expliquait-il. « Mais la plupart du temps, j’étais dans le coin, j’attendais le ballon et je laissais de l’espace à mes coéquipiers. Je pense que nous avons eu de bonnes opportunités dans le quatrième quart-temps, nous n’avons pas réussi à en concrétiser suffisamment, mais il faut tirer notre chapeau aux Clippers ».

Même si Kevin Durant avait gagné ses huit matchs disputés avec les Suns, ce Game 1 a mis en avant le manque d’automatismes avec ses coéquipiers. Forcément, en étant arrivé en cours de saison et après une entorse qui l’a privé d’une dizaine de matchs précieux, l’ancien des Nets cherche encore sa place dans les systèmes de Monty Williams.

Et ce manque de vécu collectif s’est particulièrement illustré dans le « money-time ».

Des contacts qui changent en playoffs

À -3 (111-108) à 17.7 secondes de la fin, les Suns mettent ainsi en place un système après un temps-mort afin de donner la balle à Kevin Durant. Le système de Monty Williams est complexe mais globalement mal exécuté. En effet, entre les courses mal coordonnées de Landry Shamet et Devin Booker, des écrans trop mous, des déplacements pas assez tranchants d’un côté, et la bonne communication des Clippers de l’autre, aidés (il faut aussi l’avouer) par le laissez-faire des arbitres qui autorisent les multiples accrochages sur les mouvements des joueurs de Phoenix, Chris Paul doit appeler un deuxième temps-mort pour pouvoir remettre le ballon en jeu…

Monty Williams met donc en place un deuxième système, toujours pour chercher Kevin Durant. Mais là encore, les Suns n’arrivent pas à créer d’espace avec Nicolas Batum qui reste accroché (littéralement) à Deandre Ayton, clairement pas assez incisif dans ses mouvements, alors que Kawhi Leonard et Eric Gordon communiquent bien.

Chris Paul sert alors Devin Booker, alors que Kevin Durant lui dit de jouer le un-contre-un. La suite, c’est une grosse défense de Russell Westbrook, et une victoire finale pour les Clippers.

Comme l’expliquait Bob Myers, le GM des Warriors, les playoffs sont « un autre sport » par rapport au basket de la saison régulière. Les contacts ne sont plus les mêmes, les coups de sifflet non plus, et les Suns vont devoir s’y adapter pour mieux utiliser Kevin Durant dans les moments décisifs, afin de reprendre le contrôle de la série.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 Total 986 37 49.9 38.5 88.6 0.7 6.4 7.1 4.3 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.