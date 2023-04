Les Lakers engagent Tristan Thompson pour les playoffs

On se demandait si les Lakers allaient utiliser leur dernier spot vacant pour recruter un intérieur à l’approche des playoffs et c’est finalement ce qu’ils ont décidé de faire. Comme indiqué par ESPN, Tristan Thompson (9.0 points et 8.4 rebonds de moyenne en carrière) vient effectivement de signer avec les « Purple & Gold » jusqu’à la fin de la saison.

Un renfort d’expérience pour Los Angeles, car le pivot de 32 ans est un habitué des longues campagnes de playoffs depuis ses années passées à Cleveland, aux côtés de LeBron James. Consultant depuis quelques mois et récemment testé par sa nouvelle équipe, le Canadien vient épauler Anthony Davis, Jarred Vanderbilt, Mo Bamba et Wenyen Gabriel dans la raquette californienne. Il n’a plus été aperçu dans la ligue depuis son passage à Indiana et Chicago en 2021/22 (6.0 points et 5.1 rebonds de moyenne).

Tristan Thompson n’est pas le seul à rejoindre les Lakers pour cette fin de saison, car Shaquille Harrison a lui aussi été recruté par les dirigeants de LA. Réputé pour ses qualités défensives et capable d’évoluer à la mène ou à l’arrière, le joueur de 29 ans vient de finir une pige de dix jours avec les Blazers, où il a tourné à 8.8 points, 6.0 passes, 4.4 rebonds et 2.2 interceptions de moyenne.

Pour faire de la place à Tristan Thompson et Shaquille Harrison, Los Angeles a toutefois dû se séparer de Davon Reed, récupéré en provenance de Denver à la « trade deadline » et qui n’avait joué que quelques rencontres par-ci par-là avec les « Purple & Gold ».

Tristan Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 60 24 43.9 0.0 55.2 3.1 3.4 6.5 0.5 2.2 0.5 1.4 1.0 8.2 2012-13 CLE 82 31 48.8 0.0 60.8 3.7 5.7 9.4 1.3 2.9 0.7 1.5 0.9 11.7 2013-14 CLE 82 32 47.7 0.0 69.3 3.3 5.9 9.2 0.9 2.3 0.5 1.3 0.4 11.7 2014-15 CLE 82 27 54.7 0.0 64.1 3.3 4.7 8.0 0.5 2.3 0.4 1.0 0.7 8.5 2015-16 CLE 82 28 58.8 0.0 61.6 3.3 5.7 9.0 0.8 2.5 0.5 0.7 0.6 7.8 2016-17 CLE 78 30 60.0 0.0 49.8 3.7 5.5 9.2 1.0 2.3 0.5 0.8 1.1 8.1 2017-18 CLE 53 20 56.2 0.0 54.4 2.4 4.3 6.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.3 5.8 2018-19 CLE 43 28 52.9 0.0 64.2 4.0 6.2 10.2 2.0 2.1 0.7 1.4 0.4 10.9 2019-20 CLE 57 30 51.2 39.1 61.5 4.0 6.2 10.1 2.1 2.2 0.6 1.8 0.9 12.0 2020-21 BOS 54 24 51.8 0.0 59.2 3.1 5.0 8.1 1.2 2.2 0.4 1.2 0.6 7.6 2021-22 * All Teams 57 16 52.8 33.3 52.6 2.1 3.0 5.1 0.6 1.7 0.4 0.8 0.4 6.0 2021-22 * SAC 30 15 50.3 100.0 53.3 2.4 3.0 5.4 0.6 1.7 0.4 1.0 0.4 6.2 2021-22 * CHI 23 16 56.5 0.0 54.2 1.8 3.0 4.7 0.6 1.7 0.5 0.5 0.3 5.7 2021-22 * IND 4 16 54.2 0.0 37.5 1.8 2.8 4.5 0.5 1.8 0.0 1.0 0.5 7.3 Total 730 27 51.9 26.3 60.5 3.3 5.1 8.4 1.0 2.3 0.5 1.1 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Shaquille Harrison Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHX 23 17 47.6 23.1 73.7 0.4 2.3 2.7 2.4 1.8 1.1 1.0 0.3 6.6 2018-19 CHI 73 20 43.2 27.0 66.7 0.5 2.6 3.0 1.9 1.7 1.2 0.8 0.4 6.5 2019-20 CHI 43 11 46.7 38.1 78.0 0.5 1.5 2.0 1.1 1.3 0.8 0.4 0.4 4.9 2020-21 * All Teams 34 10 33.3 18.8 81.8 0.2 1.2 1.4 0.7 1.0 0.5 0.3 0.2 2.2 2020-21 * UTH 17 3 30.0 0.0 83.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.2 0.1 0.3 0.0 1.0 2020-21 * DEN 17 16 34.5 21.4 81.3 0.2 2.1 2.3 0.9 1.8 0.9 0.4 0.3 3.3 2021-22 BRK 2 11 33.3 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.5 2.0 2022-23 POR 4 23 40.0 28.6 69.2 0.3 3.8 4.0 5.0 2.5 1.8 1.3 0.3 7.8 Total 179 15 43.4 28.0 71.5 0.4 2.0 2.4 1.6 1.5 1.0 0.7 0.4 5.3

