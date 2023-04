Les Wolves giflent les Spurs pour s’offrir une finale face aux Pelicans

La mission était toute simple pour Minnesota à San Antonio : gagner, pour encore rêver de terminer dans le Top 8 de l’Ouest (voire dans le Top 6, si les Clippers s’inclinaient dans le même temps) et ainsi s’éviter deux « win or go home games » lors du play-in.

Visiblement, Anthony Edwards avait parfaitement compris l’enjeu de cette rencontre car, auteur de 33 points en seulement 25 minutes, il a littéralement fait exploser la (très) faible défense des Spurs, impuissante devant les assauts répétés du All-Star et de tous les autres joueurs des Wolves (151-131).

Grâce à ce succès, logique et écrasant, survenu dans un match hautement prolifique niveau scoring, la franchise de Minneapolis ne dit pas adieu à ses chances de 7e ou 8e place. En revanche, le Top 6 ne sera plus accessible, puisque les Clippers ont de leur côté battu les Blazers…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Minnesota a fait respecter la logique. On a d’abord cru que les Wolves allaient une nouvelle fois se compliquer la vie, en laissant un adversaire plus faible sur le papier prendre confiance en attaque et leur coller au train toute la soirée. Sauf que, dans le sillage d’un super Anthony Edwards, le collectif de Chris Finch a peu à peu pris la mesure de ces Spurs, très loin d’être étouffants en défense. Jamais inquiétés pour tenter leurs tirs à 3-points, très propres avec le ballon et capables de serrer la vis en défense au besoin, les joueurs de Minneapolis ont donc fait le boulot, en haussant le ton au fil des minutes, de chaque côté du parquet.

— Une « finale » à jouer demain soir. En cas de défaite, les Wolves n’auraient pas pu espérer mieux que la 9e place de l’Ouest. Sauf qu’ils ont gagné, comme attendu, et les voilà désormais avec un ultime match à jouer contre New Orleans pour terminer dans le Top 8, à la 7e ou 8e place, en cas de succès. Des Pelicans qui ne sont autres que… 8e actuellement et qui devront donc se rendre dans le Minnesota avec la pression du résultat sur les épaules. Le vainqueur de ce duel au couteau pourrait même se retrouver 7e demain soir, si les Lakers venaient à ne pas faire le boulot face au Jazz. Cette dernière soirée promet ainsi d’être folle !

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. Si Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert, Mike Conley ou Jaden McDaniels, sans oublier les remplaçants (Taurean Prince, Kyle Anderson, Jordan McLaughlin, Nickeil Alexander-Walker…), ont également démontré de belles choses par séquences, c’est surtout « Ant-Man » qui a guidé les Wolves dans cette partie. Très vite en rythme et dans un bon soir en attaque, l’arrière All-Star a fait exploser la « défense » des Spurs à coup de paniers à 3-points, pénétrations agressives, tirs à mi-distance et fautes provoquées. Du grand, très grand Edwards même, décidément au rendez-vous quand son équipe a le plus besoin de lui.

✅ Tre Jones. On aurait pu citer Julian Champagnie ou Keita Bates-Diop, voire Sandro Mamukelashvili, Malaki Branham et Blake Wesley, mais difficile de ne pas retenir le joli triple-double, certes effectué dans le vide, du meneur des Spurs : 21 points, 12 passes et 10 rebonds en 32 minutes (et à 9/12 au shoot). Une prestation insuffisante, mais toutefois séduisante pour ce joueur qui a semble-t-il les armes pour bénéficier d’un rôle similaire à celui de son frère Tyus chez les Grizzlies. À savoir celui d’un « floor general » en sortie de banc.

⛔ La défense de San Antonio. Pour leur dernière sortie de la saison à domicile (ou presque, puisque la rencontre était encore délocalisée à Austin), les Spurs n’ont clairement pas respecté les fans qui avaient fait le déplacement. En revanche, ils ont bien respecté leur opération tanking, car ils ont permis aux Wolves de planter 151 points et d’établir un nouveau record de franchise au scoring. Offensivement, les hommes de Gregg Popovich se sont montrés efficaces, mais défensivement, ils étaient juste à la rue, offrant des boulevards aux attaquants de Minnesota, dans la raquette ou derrière la ligne à 3-points. À la limite du honteux.

LA SUITE

San Antonio (21-60) : « back-to-back » à Dallas, dimanche soir (21h30).

Minnesota (41-40) : « back-to-back » contre New Orleans, dimanche soir (21h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.