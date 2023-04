Record historique : près de 10 millions de téléspectateurs pour la finale du championnat NCAA féminin !

La finale de la March Madness féminine entre LSU et Iowa a attiré dimanche soir une moyenne de 9.9 millions de téléspectateurs, un record d’audience pour un match de WNCAA. Une hausse de 103% par rapport à la finale de l’année dernière entre South Carolina et UCONN, qui avait réuni en moyenne 4.85 millions de téléspectateurs.

Le précédent record d’audience était de 7.4 millions de téléspectateurs en moyenne pour la finale entre Connecticut et Tennessee, en 1995, qui avait à l’époque été diffusée sur CBS.

Plusieurs raisons expliquent ce record. Tout d’abord, LSU et Iowa sont deux programmes qui n’avaient jamais remporté de titre national auparavant. Ensuite, il y a bien évidemment la présence de la star en devenir, Caitlin Clark, qui à elle seule est un show. Mais également celle de Kim Mulkey, coach de LSU, qui avait conduit à trois reprises Baylor au titre NCAA (2005, 2012, 2019). Elle a rejoint LSU en 2021 après 21 ans passés à Baylor, avec l’objectif de décrocher le graal. Toutes ces raisons ont poussé ABC, la chaîne nationale, à diffuser la rencontre, alors qu’habituellement, c’est chez sa petite sœur ESPN, disponible sur le câble.

L’essor du basket féminin

Un pari réussi au vu de l’audience de la finale dont le pic a même avoisiné les 12,6 millions de téléspectateurs. Il s’agit également de l’événement sportif universitaire le plus regardé sur ESPN+, la plateforme streaming en diffusion continue de la chaine !

On avait déjà senti les prémices lors de la demi-finale entre Iowa et South Carolina, qui avait été regardée par 5.5 millions de téléspectateurs en moyenne, soit la plus forte audience jamais enregistrée pour une demi-finale.

Rappelons que, sur le terrain, c’est LSU qui a triomphé d’Iowa pour remporter son premier titre NCAA devant plus de 19 000 spectateurs réunis à l’American Airlines Center de Dallas. Des chiffres qui confirment l’essor grandissant du basket féminin aux Etats-Unis, à l’université et en WNBA.