Joueurs de la semaine | La grande première de Mikal Bridges

Sans trop de surprise, c’est Anthony Davis qui a été désigné « Player of The Week » dans la conférence Ouest. Il faut dire que l’intérieur des Lakers a tourné à 38.7 points, 11.7 rebonds et 2.0 contres de moyenne à 65% de réussite, pour trois victoires en trois sorties. Et Los Angeles remonte au classement dans la conférence Ouest !

Il a été préféré à Devin Booker, Kevin Durant, Stephen Curry, Brandon Ingram et Domantas Sabonis.

À l’Est, c’est une grande première pour Mikal Bridges, qui a de son côté compilé 33.0 points, 5.7 rebonds et 3.7 passes décisives de moyenne, pour trois victoires également en trois sorties avec les Nets.

Il a de son côté été préféré à Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Immanuel Quickley, Jalen Brunson, Donovan Mitchell et Jayson Tatum.