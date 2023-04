Le maestro Fred VanVleet (20 points, 20 passes) fait tournoyer les Hornets

Malgré une équipe très remaniée, les Hornets entrent très bien dans la rencontre face à des Raptors assez brouillons offensivement (13-11). Les joueurs de Nick Nurse vont alors changer la donne rapidement, et réaliser un run de 11-2. Sur un tir à 3-points, Fred VanVleet donne 7 points d’avance aux siens (22-15). À la fin du 1er quart-temps, Toronto mène de 10 points (35-25).

Lors des premières minutes du deuxième quart-temps, l’écart se stabilise autour des 10 points. Svi Mykhailiuk, auteur de 11 points, maintient Charlotte dans le match (47-38). Mais ce qui devait arriver arriva. Toronto va resserrer sa défense, et punir son adversaire en transition pour s’envoler au score (61-46). Un écart de 15 points qu’on retrouve à la pause (67-52).

Très bien servi par Pascal Siakam, Jakob Poeltl conclut au alley-oop pour porter l’avantage des Raptors à +18 (80-62). C’est à ce moment-là que James Bouknight va décider de se transformer en cocotte-minute. Sous son impulsion, les Hornets vont réaliser un run de 12-4 pour revenir à 10 longueurs de leur adversaire (84-74). Toronto, sans être inquiété, conserve tout de même une avance de 12 points à l’entame du 4e quart-temps (101-89).

Cette équipe de Charlotte est agréable à voir jouer, et se bat sur tous les ballons. Malgré tout, les Raptors ont encore 10 points d’avance à un peu moins de 5 minutes du buzzer final (116-106). Les coéquipiers de Fred Vanvleet vont mettre le couvercle sur ce match, et s’imposer logiquement 128-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Toronto a fait le job. Oui, ce n’était que Charlotte. Mais, même avec énormément d’absents, cette équipe des Hornets avait réussi à piéger Dallas à deux reprises puis OKC. Deux équipes à la lutte pour le play-in, tout comme les Raptors. Après un départ assez lent, Toronto a mis la main sur le match, et a été sérieux jusqu’au bout. Avec cette victoire, les joueurs de Nick Nurse récupèrent provisoirement la 8e place de l’Est, et mettent une pression énorme sur les Hawks, qui recevront les Mavericks dans la nuit (minuit).

OG Anunoby blessé. L’ailier des Raptors s’est tordu la cheville en fin de match, et après avoir essayé de rester en jeu, il a dû rejoindre le banc. Nick Nurse a évoqué une entorse de gravité moyenne, et on ne serait pas surpris que Anunoby soit ménagé mardi ou mercredi puisque les Raptors sont en back-to-back.

Le double-double XXL de Fred VanVleet. Si son adresse au tir n’a pas répondu présent, le meneur des Raptors a tout de même réalisé une performance exceptionnelle puisqu’il termine la rencontre avec 20 points et 20 passes décisives ! Un double « double-double » monumental, qui lui permet de battre au passage son précédent record de passes décisives (17), mais aussi le record de franchise.

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Généreux comme à son habitude, il a régné en patron sur le parquet avec 36 points, 7 rebonds, 7 passes décisives à 67% au tir.

✅ OG Anunoby. Véritable couteau-suisse des Raptors, il a encore une fois prouvé sa qualité avec 23 points à 9/13 au tir dont 5/6 à 3-points !

✅ Svi Mykhailiuk. Profitant des nombreux absents, l’Ukrainien s’est montré avec son record en carrière au scoring avec 26 points à 10 sur 17 au tir dont 5 sur 9 à 3-points !

✅ James Bouknight. En sortie de banc, il a réalisé un bon match avec 21 points à 5/7 à 3-points. Il a notamment chauffé dans le 3e quart-temps avec 13 points inscrits.

⛔️ ✅ Théo Maledon. Maladroit (4/16 au tir), le Français a brillé à la création avec 14 passes décisives, son nouveau record en carrière à la passe.

LA SUITE

Hornets (26-53) : réception des Raptors dans la nuit de mardi à mercredi (1H).

Raptors (39-39) : déplacement chez les Hornets dans la nuit de mardi à mercredi (1H).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.