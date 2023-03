Dans les moments difficiles, Deni Avdija a pu compter sur Kristaps Porzingis

Avec 34 victoires et 42 défaites, les Wizards sont actuellement 11e à l’Est, à deux matchs de la 10e place, qualificative pour le play-in. S’il reste encore un mince espoir d’accrocher ce dernier spot pour les hommes de Wes Unseld Jr, cela demanderait un quasi sans faute pour Washington. Mais, malgré une nouvelle saison sportive compliquée collectivement, Deni Avdija assure que le groupe est toujours soudé.

« J’ai l’impression que l’ambiance est très bonne au sein de notre équipe. Tout le monde est humain avant d’être un joueur, ce qui, je pense, est la chose la plus importante dans le vestiaire. Je pense que c’est le secret d’une équipe gagnante » assure l’Israélien. « Bien sûr, nous n’avons pas réussi à gagner beaucoup de matchs cette année, mais cette bonne ambiance dans le groupe est une chose dont on a besoin dans une équipe. J’ai une très bonne relation avec Kristaps Porzingis, mais tout le monde me soutient vraiment ».

Enfin le délic pour Deni Avdija ?

Après deux saisons irrégulières, il semble que Deni Avdija ait enfin franchi un (léger) cap, le départ de Rui Hachimura l’ayant quelque peu libéré.

Drafté en 9e position en 2020, il a encore du mal a confirmer son potentiel, et les attentes placées en lui. Alors que sa troisième saison dans la ligue touche presque à sa fin, il affiche des moyennes de 9.2 points, 6.5 rebonds et 2.7 passes décisives. Des statistiques en légère hausse mais encore loin du niveau que l’on attend de lui.

Un niveau de jeu qu’il a largement élevé ces derniers temps, puisque sur les cinq derniers matchs, il tourne à 18.4 points, 9.6 rebonds, 5.4 passes décisives à 63.8% au tir dont 47.6% à 3-points.

Une série de performances positives ponctuées par un très bon match mardi face aux Celtics. Auteur de 25 points, 10 rebonds et 5 passes décisives, il a égalé son record au scoring en carrière. Après la rencontre, il n’a pas oublié de souligner l’importance de Kristpas Porzingis, qui l’a soutenu dans les moments compliqués.

« Il veut ce qu’il y a de mieux pour moi et je le respecte. Nous avons des parcours similaires. Il est arrivé jeune d’Europe aussi, il comprend ce que je vis. Dans les mauvais moments, il est là pour moi, dans les bons moments, il fait la fête avec moi » a révélé Deni Avdija à propos du Letton. « J’ai l’impression que nous avons établi une excellente relation. Dans ses mauvais jours, je suis là pour lui. Nous sommes toujours en train de rire et discuter ».

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.6 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 74 26 44.5 30.5 73.8 1.0 5.5 6.5 2.7 2.7 0.8 1.5 0.4 9.2 Total 210 25 43.4 31.2 73.3 0.7 4.8 5.6 2.1 2.5 0.7 1.1 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.