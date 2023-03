Joel Embiid avait un message à envoyer à Draymond Green

Un adulte au milieu d’enfants. On emploie souvent cette expression avec Joel Embiid lorsqu’il martyrise les défenses, et habituellement, ce sont celles des Hornets, des Pistons ou encore des Rockets. Mais cette nuit, le pivot All-Star a laminé la défense des champions NBA, les Warriors. Auteur de 46 points, mais aussi 9 rebonds et 8 passes, Embiid a été monstrueux et en fait, il était tout simplement plus motivé que d’habitude. Pourquoi ? C’est Draymond Green qui a la réponse.

« Il est venu me dire : ‘Tu sais pourquoi j’ai joué comme ça ce soir ? Tu avais dit que Jokic était le joueur le plus difficile à défendre en NBA. Je l’ai pris pour moi' » raconte l’intérieur des Warriors, avant de se marrer : « Donc, je vais le dire à vous tous : Joel est le joueur le plus difficile à défendre de la NBA ! ».

Varier les défenses pour l’épuiser

Plus sérieusement, Green estime que Embiid a fait la différence dans la course au MVP depuis deux semaines, mais aussi que le travail de sape des Warriors a fini par payer dans le 4e quart-temps. « On ne voulait pas une stratégie linéaire avec lui. Dans le quatrième quart-temps, on a essayé plusieurs choses différentes, on a fait des prises à deux très haut sur le terrain, on a fait des prises à deux au poste bas. Une fois, on a fait la prise à deux à 3-points. Le coach nous a laissés libre de feinter quelques sorties, puis de reculer pour essayer de le déséquilibrer. »

Au passage, Green rend hommage à Kevon Looney. Et ce même si Embiid a planté 46 points. « Kevon Looney a fait un travail incroyable toute la nuit en luttant contre lui. Ceci dit, il a terminé le match avec 46 points, mais Loon s’est battu jusqu’au bout, il l’a défié physiquement, avec l’espoir de l’épuiser. Dans les six dernières minutes, il a raté quelques tirs qu’il avait réussi jusque là. Il faut simplement garder confiance en sa défense et dans sa démarche, et nous avons fait du bon travail dans ce sens. »