Les Lakers restent très prudents avec Anthony Davis

Inutile d’insister Anthony Davis, vous ne jouerez pas ce soir face aux Rockets ! Tel en a décidé le staff médical car c’est un « back-to-back », et Darvin Ham l’a confirmé après la victoire face aux Pelicans.

« Il ne jouera pas. Il n’a pas été autorisé à le faire. Même s’il ne ressent aucune douleur, on a pris une décision collégiale, à commencer par nos médecins, de l’exempter des ‘back-to-back’. »

Aux Lakers, on ne veut surtout pas prendre le moindre risque, et cela concerne son problème au pied droit, qui l’avait contraint à manquer 20 matches.

Selon ESPN, sa fracture de fatigue a été examinée à nouveau il y a deux semaines, et la guérison n’est pas complète. C’est pour éviter tout risque de rechute que le staff médical a demandé à ce qu’il ne joue pas deux matches en deux jours. « Même s’il joue sans douleur, cela reste une blessure en cours » poursuit Darvin Ham. « Nous devons donc la surveiller et nous en tenir au plan, comme nous l’avons toujours fait. »

Une prudence qui n’enchante guère Anthony Davis alors que chaque match est important dans la quête des playoffs.

« C’est difficile… et c’est d’autant plus difficile qu’à chaque match, on a envie de jouer. Mais avant même que je ne revienne, les médecins et les dirigeants avaient prévenu que ce serait mieux pour moi de ne pas jouer deux soirs de suite. Il s’agit toujours d’une réaction au stress. Nous faisons tout ce qu’il faut pour que je sois prêt à jouer et j’ai toujours besoin de ce jour de repos. Évidemment, ça craint. »