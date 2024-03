Tim Hardaway Jr. toujours aussi bouillant

Tout aurait pu s’arrêter là, sur une blessure bête. En début de deuxième quart-temps contre Utah, Tim Hardaway Jr. prend et marque un tir à 3-pts. C’est déjà son cinquième du match, ce qui confirme qu’il est incandescent depuis quelques semaines.

Puis, en repartant en défense, il marche sur le pied de Will Hardy et sa cheville gauche tourne. Temps-mort et inquiétude autour de l’arrière, allongé au sol et qui grimace.

« On ne veut jamais voir quelqu’un se blesser, surtout quand c’est à cause de son pied », regrettait le coach du Jazz, sur le site officiel de la franchise texane. « J’allais demander un temps-mort, j’étais en dehors du terrain mais il a reculé tellement vite après son tir qu’il a posé son pied sur le mien. Il n’y avait évidemment aucune volonté de ma part. J’adore le joueur qu’il est et ça rend nerveux à l’idée que ce soit une grosse blessure. J’ai eu du mal à être concentré pendant le temps-mort, j’en étais malade et inquiet de l’avoir blessé. Voilà pourquoi je me suis excusé plusieurs fois auprès de lui, comme auprès de Jason Kidd. »

Tout ira bien pour Tim Hardaway Jr. qui rejouera dans la foulée. Puis, durant la mi-temps, il mettra un nouveau strap autour de sa cheville et pourra finir la partie. « Je me sens bien mieux », rassure-t-il. « On verra comment ça évolue après le voyage vers la Nouvelle Orléans. »

En attendant la rencontre de ce mercredi soir contre les Pelicans, face au Jazz, il a terminé avec 24 unités à 7/9 derrière l’arc. Cette petite frayeur n’a donc pas eu d’impact sur ses performances. « Rien n’a changé. La balle entre dans le panier, tout simplement. Je saisis les occasions qui se présentent à moi avec confiance. »

Les Mavericks ont des raisons de s’inquiéter d’une éventuelle absence ou d’une chute de tension car l’arrière texan est bouillant depuis mi-février.

Sur les sept derniers matches, il tourne à 16.3 points de moyenne à 62 % de réussite à 3-pts !

« Tim a été important pour nous en sortie de banc », constate Jason Kidd. « Et encore dans ce match. C’est un shooteur donc il doit prendre ces tirs-là. Il a de bonnes positions, il est en confiance et ses coéquipiers le cherchent. Donc dans ces cas-là, pour un shooteur comme lui, on veut mettre dedans. C’est ce qu’il fait en ce moment. »

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NYK 81 23 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NYK 70 24 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 17 43.0 33.8 89.3 0.1 1.6 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 27 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NYK 57 33 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 * All Teams 65 32 39.3 34.0 84.1 0.5 2.9 3.4 2.5 2.2 0.8 1.6 0.1 18.1 2018-19 * NYK 46 33 38.8 34.7 85.4 0.6 2.9 3.5 2.7 2.3 0.9 1.8 0.1 19.1 2018-19 * DAL 19 29 40.4 32.1 76.7 0.4 2.8 3.2 2.0 1.8 0.6 1.3 0.1 15.5 2019-20 DAL 71 30 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 30 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.9 0.2 14.4 2023-24 DAL 69 28 40.7 36.1 85.1 0.3 3.0 3.3 1.8 1.4 0.6 0.9 0.1 15.4 Total 726 27 41.9 36.1 81.2 0.3 2.6 2.9 1.9 1.7 0.6 1.0 0.1 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.