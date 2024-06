Une opportunité en or pour Dennis Smith Jr.

LaMelo Ball opéré de la cheville et forfait pour la suite, les Hornets savent qu’ils vont vivre une fin de saison compliquée. Les 18 matchs à jouer ne vont pas être cadeau… sauf peut-être pour Dennis Smith Jr. qui va quant à lui pouvoir bénéficier d’un temps de jeu en nette hausse !

« On doit revoir notre attaque maintenant », souffle Steve Clifford dans le Charlotte Observer. « Je dois identifier les groupes de joueurs. Quand tu perds un tel joueur, ce n’est pas seulement son scoring mais sa création qui manquent. On doit trouver les meilleures rotations, pour ne pas avoir de période difficile comme [hier soir] où on ne marquait pas. Mais, d’ici à la fin de la saison, on ne va plus scorer 135 points par match, et on doit s’y faire ! On va devoir jouer en défense, aux rebonds et perdre moins de ballon que ça. »

Auteur d’un match plutôt complet, à 8 points, 6 passes, 5 rebonds, 2 contres et 1 interception dans la défaite face aux Suns de Kevin Durant, Dennis Smith Jr. semble avoir compris ce qu’était son rôle en sortie de banc.

L’ancien haut choix de Draft des Mavs s’est reconverti en remplaçant col bleu, qui n’hésite plus à se faire mal en défense, comme sur ce contre sur un tir en suspension de KD cette nuit !

« C’est un changement majeur dans ma carrière parce que l’an passé, je n’étais plus dans la Ligue. J’avais été libéré après une blessure et je suis arrivé à l’intersaison sans contrat ou quoi que ce soit. Tout le monde disait que je n’étais plus un joueur NBA, que je n’avais pas le niveau. Je savais qu’ils avaient tort et d’être capable de revenir ici et de prouver ma valeur, ça signifie beaucoup pour moi. »

« C’est mon coach préféré »

Passé très discrètement par les Blazers, les Pistons et les Knicks ces deux dernières saisons, Dennis Smith Jr. a retrouvé des couleurs en Caroline du Nord, avec 8 points et 4 passes de moyenne, soit sa meilleure production statistique depuis ses trois premières saisons entre Dallas et New York.

Sur ses six derniers matchs, il tourne à 10 points de moyenne à 50% aux tirs. De plus, il figure dans le Top 15 NBA aux interceptions (1,2) et 17e de la Ligue au ratio passe – balle perdue (2,87). Pour ne rien gâcher, la défense des Hornets est nettement meilleure avec lui sur le terrain cette saison, avec un +11 sur 100 possessions pour le prouver statistiquement.

« [La confiance de Coach Clifford] est le plus important, encore plus que le travail que je fais au quotidien. Il me permet de jouer mon jeu et c’est capital. C’est mon coach préféré depuis que je suis arrivé dans la Ligue, je lui en suis reconnaissant. »

À défaut de pouvoir aller jouer les playoffs sur cette fin de saison, les Hornets vont donc essayer de trouver des choses qui marchent en prévision de la prochaine campagne. Et pourquoi pas conserver Dennis Smith Jr. dans ce nouveau rôle de soutier qui lui va désormais comme un gant ?

« [LaMelo] apporte tellement à l’équipe. Une seule personne ne peut pas réaliser tout ce qu’il fait. On ne va pas le remplacer comme ça. Il faut que ce soit un effort collectif pour essayer de compenser son absence. On doit tous hausser notre niveau de jeu. »

Dennis Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 69 30 39.5 31.3 69.4 0.7 3.0 3.8 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 15.2 2018-19 * All Teams 53 29 42.8 32.2 63.5 0.6 2.3 2.9 4.8 2.4 1.3 2.9 0.4 13.6 2018-19 * DAL 32 28 44.0 34.4 69.5 0.6 2.5 3.0 4.3 2.6 1.3 3.1 0.3 12.9 2018-19 * NYK 21 29 41.3 28.9 56.8 0.7 2.1 2.8 5.4 2.2 1.3 2.6 0.4 14.7 2019-20 NYK 34 16 34.1 29.6 50.9 0.6 1.7 2.3 2.9 1.9 0.8 1.7 0.2 5.5 2020-21 * All Teams 23 18 40.0 32.8 73.1 0.5 1.9 2.4 3.4 1.6 1.0 1.1 0.6 6.7 2020-21 * DET 20 20 41.5 35.2 70.0 0.6 2.1 2.7 3.7 1.7 1.0 1.3 0.7 7.3 2020-21 * NYK 3 9 20.0 0.0 83.3 0.0 0.7 0.7 1.0 1.3 1.0 0.3 0.0 3.0 2021-22 POR 37 17 41.8 22.2 65.6 0.5 1.8 2.4 3.6 1.4 1.2 1.4 0.3 5.6 2022-23 CHA 54 26 41.2 21.6 73.6 0.5 2.6 3.1 4.8 2.3 1.4 1.5 0.5 8.8 2023-24 BRK 56 19 43.5 29.4 74.1 0.9 2.0 2.9 3.6 2.2 1.2 1.2 0.2 6.6 Total 326 23 40.7 29.8 67.4 0.7 2.3 3.0 4.2 2.1 1.2 1.9 0.3 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.