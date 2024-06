Un effet Donovan Mitchell sur l’affluence des matchs des Cavs

Lorsqu’ils ont accueilli les Raptors dimanche, la Rocket Mortgage Fieldhouse affichait complet. Idem trois jours plus tôt pour la venue des Nuggets à Cleveland. Même chose pour les Spurs avant eux, les Bulls… Les Cavaliers ont joué à 33 reprises cette saison (26 victoires – 7 défaites) à domicile : guichets fermés à chaque fois.

En comptant la fin de la saison passée, ils en sont à 44 matchs de suite avec une salle comble. C’est encore loin des plus de 100 occurrences de suite sous l’ère LeBron James. Mais selon Cleveland.com, qui consacre un article sur le sujet, les ventes de billets individuels et de groupes cette saison sont toutes deux en passe de battre des records de franchise au sein de la salle, qui date de près de 30 ans.

Avec 19 400 spectateurs, les joueurs de l’Ohio disposent de la 6e plus grosse affluence à domicile de la ligue, avec un taux de remplissage de 100% donc. C’est déjà mieux que la saison passée où les Cavs attiraient en moyenne un millier de fans en moins, et affichaient un taux de remplissage de 95%.

Nic Barlage, directeur général du club, explique l’engouement par une « convergence » de facteurs : « On a des fans incroyablement passionnés dans le nord-est de l’Ohio. On a une équipe de supers gars qui se concentrent sur les bonnes choses. Puis vous ajoutez une superstar comme Donovan Mitchell à l’ensemble, cela a un effet catalyseur qui a vraiment créé un élan incroyable dans notre entreprise, et nous en sommes très, très reconnaissants. »

Un constat logique pour le dirigeant des Cavs dont l’équipe a revu ses ambitions à la hausse en faisant venir l’ancienne vedette du Jazz durant l’intersaison.

Actuellement 4e à l’Est, Cleveland est bien parti pour améliorer son bilan de l’an passé, et surtout obtenir sa qualification directe pour les playoffs, sans risquer de se faire éliminer en « play-in » comme en 2022.

Difficile pour autant d’évaluer le seul impact de Donovan Mitchell dans le tableau d’ensemble. Car Nic Barlage décrit une énergie nouvelle au sein de la Rocket Mortgage FieldHouse et dans le centre-ville de Cleveland, en termes de fréquentation de restaurants ou d’hôtels par exemple.

« Pour nous, il n’y a aucun doute : c’est une fierté de contribuer à restaurer le dynamisme et le moteur de la ville de Cleveland. […] En plus de cela, vous avez les Charge (ndlr : l’équipe G-League affiliée), qui ont déménagé ici il y a deux ans et qui connaissent leur saison la plus réussie à ce jour en termes d’affluence », salue Nic Barlage, selon qui l’équipe de hockey des Monsters (AHL) jouit également d’une cote inédite.