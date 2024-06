Pour le Heat, c’est maintenant ou jamais

Au pied du mur lundi soir à Philadelphie après avoir enchaîné quatre revers de suite, Miami a su afficher sa capacité de réaction en allant s’imposer 101-99 en terrain hostile grâce à un collectif uni autour de Jimmy Butler.

Le match a permis de rebooster le moral des troupes d’Erik Spoelstra et de les conforter dans le fait qu’ils sont bel et bien capables de rivaliser avec les meilleures équipes à l’Est. Pour motiver son vestiaire, le coach du Heat sait qu’il peut toujours compter sur son vétéran Udonis Haslem, qui a apprécié ce qu’il a vu sur le parquet des Sixers.

« Je pense toujours qu’on a le talent, qu’on a ce qu’il faut. On doit juste être capable de tout mettre en place. On a eu beaucoup d’absents, des joueurs qui sont entrés et sortis de la rotation, et on a des joueurs qui viennent d’arriver après avoir été libérés et sont entrés directement dans l’équipe. Il y a eu beaucoup de mouvement, mais on est meilleurs que ce que l’on montre et on a encore quelques matchs pour le montrer », a-t-il lancé.

Six matchs de suite à la maison, avec la sixième place dans le viseur

L’autre bonne nouvelle, c’est que Miami va aborder une série de six matchs à domicile, après avoir enchaîné huit succès sur ses neuf derniers matchs à la Miami Dade Arena. Mais le récit de cette saison du côté de Biscayne Boulevard incite Erik Spoelstra à la prudence, d’autant plus au vu du pedigree des adversaires à venir, tous avec un bilan positif, à commencer par les Sixers qui auront sans doute l’envie de prendre leur revanche.

« J’adorerais regarder cette série de matches à domicile et dire : ‘Allons-y et faisons le job’. Mais à cause de nos circonstances et de tout le reste, ce vieux cliché, consistant à dire qu’il faudra prendre un match à la fois, devient tellement vrai en ce moment. On va voir si on peut construire une certaine dynamique », a-t-il déclaré.

À un mois et demi de la fin de la saison régulière, l’heure presse. L’objectif est de parvenir à chiper la sixième place, dernière qualificative directement pour les playoffs, à des Nets dépouillés de leurs superstars. L’heure n’est donc plus aux calculs en dehors de cette ligne directrice : gagner un maximum de matchs pour se présenter au mieux pour les phases finales, physiquement comme mentalement.

« On sait que chaque match compte. Chaque match est très important pour le classement. Il en reste vingt, à nous de vraiment faire une bonne série et progresser autant que possible. C’est à ce moment-là que nous verrons où on en sera », a pour sa part glissé Max Strus.

Sur les bases du dernier match à Philly, les Floridiens ont de quoi y croire, entre l’état d’esprit défensif affiché et la bonne tenue de son collectif, ce alors que Tyler Herro a été quasi inexistant. Le moment est désormais venu de passer à la vitesse supérieure, même si le retour de Kyle Lowry se fait toujours attendre.

« Je crois en nous. Je pense qu’on peut le faire », a martelé Udonis Haslem. « Cette ligue est folle. Vous pouvez perdre quatre ou cinq fois d’affilée et ensuite revenir sur une série de victoires (…). Si on se lance dans une petite série qui nous emmène jusqu’aux playoffs, si on est chauds au bon moment, on peut faire un beau petit parcours ».