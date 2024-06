Les demandes de transfert ? Une super nouvelle pour la NBA selon Kevin Durant

La « trade-deadline » a confirmé, si c’était encore nécessaire, que le rapport de force entre les dirigeants de la ligue et les joueurs avait clairement basculé en faveur de ces derniers.

Il y a notamment eu la demande de trade de Kyrie Irving qui a créé un premier séisme au sein de la ligue avec l’arrivée du meneur à Dallas pour épauler Luka Doncic. Dans la foulée, c’est Kevin Durant qui a demandé son départ, provoquant un nouveau coup de tonnerre. Désormais à Phoenix, KD a contribué à changer la donne en pleine saison avec un « move » majeur qui a enthousiasmé toute la ligue ainsi que ces fans, et pas uniquement ceux des Suns.

La « trade-deadline », date charnière d’une saison

Ces demandes régulières de transfert sont-elles une bonne chose pour la NBA? Est-ce que la ligue en sort renforcée ? Pour Kevin Durant, c’est évidemment une bonne chose. La « »trade deadline » est d’ailleurs devenu un rendez-vous incontournable, au même titre que la Draft.

« Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose pour la ligue. Cela lui donne plus de publicité. Les gens sont plus enthousiastes. Il faut voir le nombre de tweets que j’ai reçus, les infos qui ont traité le fait que je sois échangé, le fait que Kyrie soit tradé, ça apporte plus d’attention à la ligue et c’est aussi ce qui génère plus d’argent », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse en marge du All-Star Week-end. « Pour être franc, je trouve même que c’est super pour la ligue. Les équipes échangent des joueurs et font des acquisitions depuis longtemps. Maintenant, un joueur peut en quelque sorte dicter où il veut aller, aller jusqu’à la free agency pour décider ou exiger un échange, ça fait partie du jeu maintenant ».



Il faut dire que Kevin Durant est particulièrement concerné par la question puisque c’est la troisième fois de sa carrière qu’il a le « choix » de décider où il veut aller, même si cette fois, il n’a pas attendu la « free agency » pour se décider. C’est un peu la même chose pour Kyrie Irving, un habitué des « trade requests », et il partage l’avis de son ancien coéquipier.

« Depuis quand c’est devenu terrible de prendre d’excellentes décisions professionnelles pour soi-même, son bonheur et sa tranquillité d’esprit ? Vous n’allez pas forcément bien vous entendre avec tous vos employeurs », a pour sa part glissé Kyrie Irving, qui voit en cette pratique une avancée en faveur de ceux sans qui la NBA… n’existerait pas !

