Kobe, T-Mac, LeBron et Vinsanity… Quand la NBA rêvait du plus fou des concours des dunks

Il y a bien longtemps que les superstars NBA ne participent plus au Slam Dunk Contest. On n’est plus dans les années 80 quand Michael Jordan, Dominique Wilkins, Julius Erving et Clyde Drexler se défiaient, et on rêve tous d’un concours avec Ja Morant et Zion Williamson. La NBA aussi aimerait que le plateau soit plus prestigieux, et Vince Carter raconte qu’une année, la ligue était prête à sortir le chéquier pour s’offrir le plateau le plus incroyable.

Au micro de son podcast, le vainqueur du Slam Dunk Contest 2000 rapporte que la NBA avait ainsi contacté LeBron James, Kobe Bryant, Tracy McGrady et donc… Vince Carter.

« Je sais de source sûre que la NBA a essayé cette stratégie il y a quelques années en faisant monter un peu les enchères, à savoir un million de dollars (par joueur). Ils ont balancé quelques noms, et je me souviens que c’était LeBron, Kobe, T-Mac… Mon nom avait été mis sur la table bien sûr, et il y avait quelques autres gars pour un million de dollars. Mais on ne pouvait évidemment pas obtenir l’engagement de tout le monde pour le faire. »

Selon Vince Carter, LeBron et T-Mac n’y auraient jamais participé, et il ne se voyait pas essayer de les convaincre.

Cette année, le plateau est l’un des moins sexy de l’histoire avec Trey Murphy III, Jericho Sims, Kenyon Martin Jr et Mac McClung, le premier joueur de G-League à y participer. Comme beaucoup d’observateurs et de fans, Vince Carter voudrait voir des superstars, et il livre son concours idéal.

« Je choisirais Zion, Ja Morant, Anthony Edwards, Shaedon Sharpe et les quatre de cette année. On aurait huit participants et ça donnerait un concours fantastique. J’en reviendrais à ce qu’on faisait auparavant avec davantage de participants. C’est le All-Star Week-End, et brassons large. Faisons venir le maximum de gars possibles pour qu’on en tire le meilleur. Comme on le fait aujourd’hui avec le concours à 3-points. Ils sont combien ? 9 ou 12… Pourquoi ne fait-on pas ça avec le concours de dunks ? »

Depuis 2015, la NBA n’invite plus que quatre joueurs au concours de dunks. Et comme l’a prouvé le récent forfait de Shaedon Sharpe, pourtant rookie, c’est très difficile d’attirer les meilleurs dunkeurs.