Arnaques aux assurances santé : de la prison pour Keyon Dooling et Alan Anderson

On peut avoir empoché 23 millions de dollars au cours de sa carrière de joueur et toujours être tenté par l’appât du gain. C’est ce qui est notamment arrivé à Keyon Dooling, qui vient d’être condamné à 30 mois de prison dans un large système de fraude à l’assurance ayant permis à 18 joueurs anciens joueurs de soutirer 4 millions de dollars au système d’assurance maladie de la NBA.

Parmi ces anciens joueurs, Terrence Williams, chef de file présumé qui, dans le cadre de son plaider-coupable, devra rembourser 2,5 millions de dollars à l’association des joueurs, et verser 650 000 dollars d’amende à l’Etat. Pour sa part, Alan Anderson devra purger une peine de 24 mois de prison.

Vice-président du syndicat des joueurs à l’époque des faits

Avec Terrence Williams, Keyon Dooling et Alan Anderson avaient « recruté » des joueurs pour qu’ils bénéficient de ce simple tour de passe-passe visant à faire facturer de fausses interventions médicales.

« Ces anciens joueurs ont recruté d’autres personnes pour prendre part à ce système de fraude à grande échelle et se sont donné beaucoup de mal pour assurer le bon fonctionnement du système, facilitant ainsi des centaines de milliers de dollars de demandes frauduleuses. Le Bureau du département de la justice du district sud de New York continuera à poursuivre de manière agressive les personnes impliquées dans des systèmes de fraude dans le domaine de la santé, quelle que soit leur profession. Les personnes qui envisagent de soumettre de fausses demandes de remboursement aux régimes de soins de santé doivent savoir qu’elles s’exposent à de graves sanctions », a précisé Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York.

Ancien vice-président du syndicat des joueurs, Keyon Dooling a œuvré de 2017 à 2019, et il avait reçu environ 363 000 dollars de remboursements d’actes médicaux, tout en facilitant la fraude d’autres joueurs pour un total de 194 295 dollars. Alan Anderson a pour sa part récupéré 121 000 dollars à titre personnel et facilité la fraude pour d’autres à hauteur de 710 000 dollars.

En plus de leurs peines de prison, Kenyon Dooling et Alan Anderson ont été condamnés à rembourser respectivement 547 495 dollars et 121 000 dollars.