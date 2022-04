Assistant au Jazz, Keyon Dooling a été arrêté pour détournement de fonds

Voilà qui n’est pas l’idéal à quelques heures du Game 6 où le Jazz tentera de sauver sa peau. Ce mercredi, l’assistant d’Utah et ancien vice-président du syndicat des joueurs, Keyon Dooling, a été arrêté, nous apprend ESPN.

Il est accusé, avec d’autres anciens joueurs (18 au total), d’avoir empoché illégalement des milliers de dollars en détournant l’argent alloué pour le système d’assurance maladie de la NBA.

Le montant de cette fraude, organisée entre 2017 et 2020, est estimé à 2,5 millions de dollars et l’ancien joueur aurait récupéré autour de 350 000 billets verts. Keyon Dooling aurait non seulement participé au système de fraude, mais également recruté d’autres joueurs pour y prendre part.

De son côté, le Jazz, qui a placé l’assistant en congé administratif, a publié un court communiqué expliquant que cette affaire « concerne la période où Dooling était au syndicat des joueurs, avant son arrivée dans la franchise ».