Les Kings encore tendres pour le très haut niveau

Avec trois victoires en quatre matches sur la séquence qui a précédé ce match, les Kings n’ont pas de raison de paniquer après ce revers à Phoenix. Les Suns ont été plus forts, plus solides et leur victoire est logique. La défaite de Sacramento aussi.

Cette rencontre a une vertu principale pour Mike Brown et ses hommes : elle montre ce qui sépare les Kings et une équipe habituée aux playoffs, rodée aux grands matches, comme Phoenix.

« On ne peut pas se battre nous-mêmes », regrette le coach des Kings à NBC Sports. « Et je ne dis pas que nos adversaires n’ont rien à voir avec ça. Seulement, on ne peut pas perdre des ballons comme ça contre une bonne équipe, à l’extérieur. S’il y a des balles à arracher, il faut aller les chercher, il faut les vouloir davantage que l’autre équipe, être les premiers sur le parquet. »

Un avant-goût des playoffs

Dans l’Arizona, les Kings ont perdu 17 ballons et leur défense, qui n’est clairement pas l’une des meilleures de la ligue (la 22e même, seulement), n’a pas vraiment gêné Deandre Ayton et ses coéquipiers. Des manques qui, face à une formation moyenne ou faible, peuvent passer depuis le début de saison. Mais quand le niveau monte d’un cran, ce n’est plus suffisant.

« Toutes les petites choses sur lesquelles on n’est pas obligé de se concentrer face aux autres équipes, contre une telle formation, chez eux, il faut être capable de les faire si on veut gagner », constate Mike Brown. « On va vivre ça en playoffs. Car l’équipe qui se donne le plus de chances de gagner, c’est celle qui joue en faisant le moins d’erreurs et en ayant le plus de possessions. »

Avec sa très bonne saison, Sacramento est actuellement troisième de la conférence Ouest, avec les Suns, les Clippers et les Mavericks dans le dos. Les premiers et les troisièmes ont vu Kevin Durant et Kyrie Irving arriver, ce qui va compliquer les choses en playoffs. D’ici deux mois, les Kings vont devoir franchir un cap en défense s’ils veulent vraiment exister.

« On regarde le talent, les nouveaux arrivés, les équipes déjà prêtes pour les playoffs : la conférence Ouest est dingue », déclare Mike Brown. « Certaines équipes sont déjà passées par là, vivent ça depuis des années et viennent de se renforcer. Donc tout devient plus dur pour les autres. On doit être régulier en défense, faire davantage attention aux détails et continuer de bien shooter si on veut continuer d’avancer dans la bonne direction. »