James Johnson déjà de retour aux Pacers

Les Pacers ont re-signé James Johnson lundi. Il avait été coupé jeudi dernier pour faire de la place aux nouveaux joueurs acquis dans un échange à quatre équipes incluant les Nets, les Suns et les Bucks.

Avec les arrivées de Jordan Nwora, George Hill et Serge Ibaka, les Pacers ont donc dû couper trois joueurs pour compléter l’opération. Parmi eux Terry Taylor, Goga Bitadze et James Johnson. Cependant, les Pacers ont choisi de ne pas conserver Serge Ibaka, ce qui leur a permis de signer à nouveau James Johnson.

Même si James Johnson n’a disputé que 12 matchs avec les Pacers cette saison, ce n’est pas sa contribution sur le terrain qui est précieuse, mais sa présence dans le vestiaire.

« C’est très important pour nous » a déclaré Rick Carlisle à propos du retour de James Johnson. « Je suis heureux que nous ayons pu trouver une solution. Il a tellement contribué à notre situation en montrant l’exemple, en étant un mentor, en étant très positif et très sincère. Il a une grosse réputation dans cette ligue en tant que compétiteur, en tant que gars très dur. Il a été un facteur X donc c’est formidable de l’avoir à nouveau dans nos rangs ».

Après avoir été coupé, James Johnson était au courant de l’intention des Pacers de le faire revenir. Une envie confirmée par Rick Carlisle vendredi, avant le match face aux Suns qui indiquait qu’il avait « bon espoir » que les Pacers re-signent James Johnson. Cependant, il a dû se tenir formellement à l’écart de l’équipe entre jeudi et lundi. Il a tout de même assisté au match à domicile face aux Suns, aux côtés de la mère de Tyrese Haliburton.

« Ces derniers jours, j’étais seul, je m’ennuyais » a-t-il déclaré lundi. « Je ne savais pas trop quoi faire, j’essayais de trouver une salle de sport, des choses comme ça. Les gars m’ont vraiment manqué et ça m’a fait mal d’être loin d’eux …. Je sais à quel point je voulais être ici, j’aimais être ici. Je ne pouvais pas imaginer aller ailleurs ».

Ravi du retour de George Hill, il était tout de même attristé des départs de Terry Taylor et Goga Bitadze.

« Pour moi, c’est la pire chose dans ce travail » a-t-il avoué. « Vous construisez une relation avec des gars, avec des hauts et des bas et en vous souciant vraiment d’eux, et quand ils doivent partir, peu importe qui c’est, cela met un nuage noir sur votre équipe pendant un petit moment. Mais ensuite vous réalisez que c’est le business et que les gars vont s’en sortir et qu’ils finiront un jour sur votre rapport de scouting ».

James Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 65 12 45.2 32.6 72.9 0.5 1.5 2.0 0.7 1.9 0.3 1.0 0.7 3.9 2010-11 * All Teams 38 22 45.6 23.5 66.2 1.0 2.8 3.7 2.3 2.5 0.9 1.7 1.0 7.1 2010-11 * TOR 25 28 46.4 24.0 70.7 1.2 3.5 4.7 3.0 2.8 1.0 1.8 1.1 9.2 2010-11 * CHI 13 9 41.5 22.2 46.2 0.5 1.4 1.9 1.1 1.9 0.6 1.4 0.7 3.2 2011-12 TOR 62 25 45.0 31.7 70.4 1.2 3.5 4.7 2.0 2.9 1.2 1.6 1.4 9.1 2012-13 SAC 54 16 41.3 9.5 59.7 0.9 1.8 2.7 1.1 1.8 0.8 1.3 0.9 5.1 2013-14 MEM 52 18 46.4 25.3 84.4 1.2 2.0 3.2 2.1 2.0 0.8 1.3 1.1 7.4 2014-15 TOR 70 20 58.9 21.6 65.7 0.9 2.8 3.7 1.4 2.2 0.8 1.1 1.0 7.9 2015-16 TOR 57 16 47.5 30.3 57.4 0.5 1.7 2.2 1.2 1.5 0.5 1.0 0.6 5.0 2016-17 MIA 76 27 47.9 34.0 70.7 0.9 4.1 5.0 3.6 2.6 1.0 2.3 1.1 12.8 2017-18 MIA 73 27 50.3 30.8 69.8 0.8 4.1 4.9 3.8 2.6 1.0 1.9 0.7 10.8 2018-19 MIA 55 21 43.3 33.6 71.4 0.4 2.8 3.2 2.5 2.1 0.6 1.4 0.5 7.8 2019-20 * All Teams 32 19 47.9 36.3 64.6 0.8 2.9 3.7 2.3 2.5 0.8 1.5 1.0 8.4 2019-20 * MIA 18 16 44.8 35.6 57.1 0.4 2.4 2.9 1.2 1.9 0.3 0.8 0.7 5.7 2019-20 * MIN 14 24 50.0 37.0 67.6 1.2 3.5 4.7 3.8 3.3 1.4 2.4 1.4 12.0 2020-21 * All Teams 51 21 44.6 25.8 59.2 0.6 2.8 3.5 1.9 2.4 0.8 1.1 0.8 7.2 2020-21 * DAL 29 17 46.2 25.0 58.6 0.5 2.5 3.0 1.7 2.0 0.8 0.9 0.8 5.7 2020-21 * NOP 22 25 43.4 26.7 59.6 0.8 3.3 4.1 2.2 2.8 0.8 1.3 0.9 9.2 2021-22 BRK 62 19 46.9 27.1 52.7 0.8 2.7 3.5 2.1 2.6 0.5 0.8 0.6 5.5 2022-23 IND 18 9 44.9 20.0 50.0 0.2 1.4 1.7 0.8 1.8 0.4 0.4 0.3 2.8 2023-24 IND 9 5 30.0 0.0 100.0 0.1 0.3 0.4 0.9 1.0 0.6 0.6 0.1 0.9 Total 774 20 47.4 30.0 67.8 0.8 2.7 3.5 2.1 2.3 0.8 1.4 0.8 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.