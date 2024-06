Un Rudy Gobert dominateur face à Dallas… mais laissé sur le banc dans le « money-time »

Cela faisait plus d’un mois que Rudy Gobert n’avait pas dépassé la barre des 20 points. Face à Dallas, le Français a profité de la faiblesse des Mavericks sous le cercle, ainsi que des bonnes fixations de Mike Conley, pour dominer et compiler 21 points et 14 rebonds en 30 minutes sur le parquet. À 9/9 au tir !

Avec l’arrivée de son ancien compère de Salt Lake City, mais également le retour de blessure de Jordan McLaughlin, Chris Finch a trois joueurs (avec Kyle Anderson) capables de réellement servir le pivot sous le cercle.

L’entraîneur était d’ailleurs très content de l’attaque de son équipe durant le match, et en particulier de la façon dont Rudy Gobert avait été utilisé. Il s’est toutefois passé de son pivot durant le « money-time », alors que Jason Kidd avait de son côté décidé de sortir ses intérieurs pour jouer le plus large possible.

« Je fais confiance au coach » assurait Rudy Gobert, certes frustré, après le match. « Dans le même temps, je veux gagner et quand c’est le moment de gagner, c’est là que ça me motive. C’est là que j’élève mon jeu, que je suis à mon meilleur niveau. Je veux vraiment être sur le terrain, sauf si je ne joue pas bien. Mais nous avons beaucoup de talent dans cette équipe et parfois je dois faire confiance à l’entraîneur et à ce qu’il fait. »

« Ils ont deux joueurs d’isolation. Nous avons deux défenseurs d’isolation »

La logique de Chris Finch était pourtant claire. Luka Doncic et Dallas savent utiliser les « matchups » favorables et le Slovène s’était fait une spécialité d’attaquer le Français lorsque ce dernier était au Jazz.

En jouant également petit, les Wolves n’ont pas offert de duels favorables à la paire Doncic/Irving. Et ça s’est notamment vu lors de la dernière action, où les deux All-Stars texans se sont refilé la patate chaude face à Anthony Edwards et Jaden McDaniels, n’arrivant même pas à déclencher un 3-points afin de pouvoir égaliser.

« Ils ont deux joueurs d’isolation. Nous avons deux défenseurs d’isolation » a ainsi résumé le néo-All Star local. « S’ils voulaient jouer à ça, on peut le faire. Ils (le staff) disaient qu’ils voulaient qu’on fasse faute. Je me suis dit : ‘Non, jouons’. On voulait défendre. On voulait les forcer à mettre un 3-points. »

Un choix validé par Chris Finch.

« On savait qu’on ne pouvait pas perdre sur ce tir, donc on s’est dit qu’on allait essayer de gagner ce match en défense. » Même avec le triple meilleur défenseur de la ligue sur le banc.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.