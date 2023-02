Aux Clippers, Bones Hyland veut montrer ses talents de créateur

Mis en avant la saison dernière en l’absence de Jamal Murray pour marquer une année rookie réussie, Bones Hyland était un peu rentré dans le rang sur l’exercice 2022/23. Toujours productif, le meneur aurait toutefois aspiré à trouver un rôle plus important ailleurs.

Des tensions seraient même apparues suite à un écart de conduite du joueur survenu vers la fin du match entre Denver et Oklahoma City le 22 janvier. En conséquence, la franchise du Colorado a testé sa cote sur le marché pour finalement s’en séparer, en l’envoyant aux Clippers contre deux choix au deuxième tour, en 2024 et 2025.

Désormais plus chef d’orchestre que soliste

Présenté par la franchise californienne hier, Bones Hyland espère désormais saisir cette opportunité pour montrer de quoi il est capable dans un nouveau rôle au poste 1, où il a désormais le champ libre après les départs de Reggie Jackson et John Wall, et dans l’attente d’un renfort via le marché des « buy-out ».

En plus de bénéficier d’un rôle plus important, il devra montrer une autre facette de son jeu, peut-être moins scoreur mais davantage organisateur. Un défi qu’il se dit prêt à relever.

« J’ai l’impression que je n’ai jamais eu l’occasion de montrer ma capacité à créer, être capable de jouer ce rôle de meneur de jeu beaucoup plus et montrer que je suis juste plus qu’un simple scoreur », a-t-il expliqué. « Je suis vraiment un meneur de jeu, vous savez ? Et je peux faire ça à un haut niveau, et si vous me mettez dans cette position, je vais m’épanouir dans cette position aussi ».

De Nikola Jokic au duo George-Leonard

Bones Hyland est aussi revenu sur ce match face à Oklahoma City, lorsqu’il a quitté le banc dès le début du quatrième quart-temps, ce qui a contribué à son départ, lui qui n’a plus intégré la rotation de Mike Malone sur les cinq derniers matchs avant son départ.

« C’était juste un moment de frustration. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, j’essayais juste de rester concentré, mais c’est arrivé. Je suis passé à autre chose depuis », a-t-il ajouté, glissant un petit tacle indirect à son ancienne franchise au sujet de l’énergie positive qui régnerait aux Clippers depuis son arrivée. « Dès que je suis arrivé ici, on sent une énergie contagieuse, une énergie positive et authentique. Je suis content d’être entouré de gars comme ça, qui m’accueillent à bras ouverts. Ça fait du bien ».

En plus du nouveau rôle qui l’attend, Bones Hyland aura pour ajustement majeur de s’acclimater au jeu de Kawhi Leonard et Paul George, les deux leaders des Clippers qu’il aura pour mission de mettre en valeur.

« J’ai l’impression qu’ils sont plus enclins à scorer, tandis que le Joker (Nikola Jokic) est plus à faire des passes, même s’il sait scorer s’il ressent le besoin de le faire. Mais, ça va être une grande expérience ici, comme ça l’a été avec le Joker », a-t-il poursuivi. « Il y a une grande courbe d’apprentissage qui se présente pour moi, avec la possibilité d’être à l’écoute et d’être une éponge pour tout absorber ».