Mikal Bridges très lucide sur son transfert à Brooklyn

Mikal Bridges a payé au prix fort l’arrivée de Kevin Durant dans l’Arizona puisque l’ailier de Phoenix est passé d’une franchise à la lutte pour le Top 4 à l’Ouest à une formation revenue à une phase de reconstruction.

Pour autant, même s’il a eu le cœur lourd au moment de faire ses valises, Mikal Bridges se montrait compréhensif au regard de l’opportunité, pour les Suns, de récupérer Kevin Durant, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. À la place du « front office », le jeune ailier aurait même sans doute fait le même choix !

« Ça reste KD. Je comprends à 100%. C’est comme ça. Je préfère dire que je suis heureux d’avoir été échangé contre KD plutôt que d’avoir été échangé contre quelqu’un d’autre, que je ne trouvais pas bon, ou un truc du genre. Je suis donc réaliste au bout du compte. Bien sûr, tout le monde va me manquer là-bas, ma maison va me manquer, tous mes amis qui sont là-bas vont me manquer, mais je comprends. Tu vas avoir Kevin Durant. Peut-être que j’aurais probablement fait cet échange aussi à leur place », a-t-il résumé.

Il suffit parfois de pas grand-chose pour faire basculer un destin durant la « trade deadline ». Pour Mikal Bridges et Cam Jonhson, c’est l’arrivée du nouveau propriétaire, Mat Ishbia, qui a changé la donne.

« En y repensant, avec le nouveau propriétaire, il y avait beaucoup d’excitation, donc je pense que ça accéléré un peu les choses pour procéder à un tel échange », a précisé Cam Johnson, qui a également cité le départ de Kyrie Irving à l’origine de l’effet boule de neige l’ayant envoyé à Brooklyn.

Une réputation d’Ironman à tenir

Si Cam Johnson s’est rapidement remis la tête à l’endroit pour se projeter sur son nouveau défi, Mikal Bridges s’est retrouvé angoissé par un autre élément : sa réputation d’Ironman !

« Il tremblait », a ajouté Cam Johnson avec le sourire. « Il disait, ‘Je dois aller là-bas ! Je dois y aller !’ Je lui ai dit : ‘Calme-toi, mec. Calme-toi. Respire’. C’était un peu dur pour lui ».

L’homme qui n’a jamais raté un match depuis le début de sa carrière NBA ne sera finalement pas crédité d’un DNP face aux Bulls, du fait qu’il n’était pas encore officiellement recensé comme un joueur de Brooklyn. Mieux, Brooklyn a joué un match de moins que Phoenix, ce qui pourrait lui permettre de jouer un match de plus de saison régulière…

« Selon comment vous le regardez, ça pourrait me faire finir cette saison à 83 matchs. Ça pourrait être un petit bonus. Alors je me suis dit… : ‘OK !’ », a souri l’ailier.

Mikal Bridges a en tout cas très vite retrouvé son basket puisqu’il a été l’un des meilleurs joueurs cette nuit du côté de Brooklyn avec 23 points en 34 minutes, dans la courte défaite face aux Sixers (98-101).

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.