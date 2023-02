Devonte’ Graham a déjà séduit Gregg Popovich

Il n’aura manqué que la victoire pour que la première soirée de Devonte’ Graham sous son nouveau maillot des Spurs soit parfaite. Dans sa nouvelle configuration, San Antonio a en effet pu compter sur les 27 points de Malaki Branham, les 29 de Zach Collins et donc les 31 unités de Devonte’ Graham dans la défaite concédée sur le parquet de Detroit en double prolongation (138-131).

L’ancien joker des Pelicans a permis aux siens de forcer une première prolongation avec une séquence remarquée avec 8 points dont deux paniers à 3-points, puis il a scoré encore 5 points en fin de première prolongation jusqu’à finir par flancher avec deux tentatives ratées pour finir la deuxième « overtime » remportée par Detroit.

Intégration express

Malgré la défaite, le discours de Gregg Popovich s’est voulu encourageant après la rencontre. « Au regard de la situation, je les ai trouvés supers », a glissé le coach des Spurs après le match. « Avec un effectif dans lequel personne ne se connaissait auparavant, avec quelques gars qui venaient juste d’arriver, je ne pouvais pas demander mieux. Ça a été un effort incroyable par beaucoup de gars qui ont essayé de faire du mieux qu’ils ont pu. Je suis fier d’eux ».

Pour Devonte’ Graham, les derniers jours ont en effet été mouvementés puisque le meneur est passé d’un prétendant aux playoffs à l’avant-dernier bilan de la conférence Ouest. C’est jeudi en début d’après-midi, alors qu’il venait de démarrer une session de « Call of Duty », qu’il a reçu le coup de fil qui a tout fait basculer.

« J’ai ensuite reçu un autre coup de fil pour me dire qu’il y avait un vol à 18h45 et qu’il fallait que je sois dedans. Donc j’ai pris deux valises, quelques chaussures pour jouer au basket et j’ai rencontré l’équipe dans la soirée ».

Pour cette grande première, Devonte’ Graham s’en est tenu aux fondamentaux, une philosophie qui lui a plutôt souri puisqu’il a fini avec le meilleur total jamais établi par une recrue des Spurs pour son premier match. Le déclic ? « Savoir que je pouvais entrer sur le terrain et jouer librement », a-t-il confié.

« Je savais que les gars allaient jouer dur. Je ne connais évidemment pas beaucoup de systèmes. Ils ont passé en revue les bases avec moi. J’ai juste essayé de m’y tenir et d’être agressif », a-t-il ajouté. « C’est toujours bon de voir son premier tir rentrer. Ensuite, j’ai juste continué à être agressif et les gars ont continué à me trouver ».

Les félicitations de coach Pop’

Sa performance lui a valu les félicitations de Gregg Popovich qui a reconnu ses qualités de scoreur autour de « quatre gars avec qui il n’avait jamais joué ». « Je l’ai trouvé merveilleux », a-t-il poursuivi.

Cette première sortie est plutôt de bon augure pour la suite. Même si l’important est peut-être ailleurs que dans les victoires dans cette fin de saison des Spurs, le fait de voir une recrue s’intégrer aussi bien est toujours bon signe.

« Je vais clairement m’intégrer ici », a souligné Devonte’ Graham. « Ils jouent vite, avec de l’espace, ça shoote, et depuis mes premières heures ici, Pop’ prêche toujours pour ‘les dieux du basket, les dieux du basket’. Jouer comme il faut, c’est ce qu’il veut dire. Il dit que si un coéquipier est ouvert, il faut lui faire une passe, prendre les tirs, jouer du basket simple ».